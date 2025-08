Startup apoiada pela OpenAI capta US$ 70 milhões para acelerar descoberta de medicamentos com IA

A startup Chai Discovery, que conta com o apoio da OpenAI, anunciou uma rodada de investimentos que levantou US$ 70 milhões, avaliando a empresa em cerca de US$ 550 milhões. O aporte será destinado ao uso de inteligência artificial no desenvolvimento de novos medicamentos, de acordo com o Financial Times.

Participaram da rodada fundos como Menlo Ventures, DST Global Partners — ligado a Yuri Milner — e Yosemite, grupo de oncologia criado por Reed Jobs, filho do fundador da Apple, Steve Jobs. Investidores anteriores, como Thrive Capital e a própria OpenAI, também contribuíram.

IA aplicada à inovação farmacêutica

A Chai desenvolveu um modelo de inteligência artificial projetado para criar moléculas capazes de se ligar a proteínas específicas e alterar sua função. A tecnologia busca facilitar o design de anticorpos e, futuramente, de medicamentos.

Segundo o CEO e cofundador Joshua Meier, a IA permite identificar alvos antes considerados inviáveis pela indústria farmacêutica, com mais rapidez e precisão.

O modelo mais recente, chamado Chai-2, conseguiu gerar anticorpos para cerca de 50 proteínas, com sucesso em aproximadamente um sexto dos casos — taxa superior à média tradicional de um em mil, segundo a empresa.

O desempenho aprimorado vem dos avanços em algoritmos, dados e modelos proprietários desenvolvidos pela própria Chai. Jack Dent, cofundador da startup, compara o método tradicional da indústria a "testar um milhão de chaves diferentes para ver qual serve em uma única fechadura". Segundo o executivo, a startup inverte esse processo: “Com nossas proteínas, dizemos ‘aqui está o alvo, projete algo que se encaixe’.”

Greg Yap, sócio da Menlo Ventures — que liderou a rodada por meio de um veículo de coinvestimento com a Anthropic — destacou que a Chai combina "o melhor dos talentos em IA profunda com expertise real em biologia", o que tem atraído interesse do setor.

A empresa planeja comercializar sua tecnologia por meio de parcerias com laboratórios farmacêuticos.

Embora nenhum medicamento desenvolvido exclusivamente por IA tenha sido aprovado até o momento, o setor considera que os avanços atuais podem acelerar a descoberta de terapias eficazes nos próximos anos.