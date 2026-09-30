Única mulher na diretoria de um escritório de advocacia: a CEO que foi buscar gestão fora do direito

A turma de Mônica Canellas Rossi deveria ter ido para a China. Era o período pós-covid, o país ora abria, ora fechava, e a direção da Saint Paul achou melhor desistir da viagem. "O medo era que nós ficássemos trancadas lá", diz.

O módulo internacional do Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W) foi então para Barcelona. "Foi uma experiência muito, muito gratificante", fala.

Advogada trabalhista empresarial de carreira, Mônica é sócia e CEO da Rossi, Maffini & Milman Advogados. Hoje ela não atua na parte técnica, só na gestão e na representação institucional do escritório.

Procurou o ABP-W atrás do que o direito não lhe deu e saiu do programa com outro interesse: os conselhos de administração. Atualmente, participa de dois, no Rio Grande do Sul.

Uma CEO entre seis sócios diretores

"Eu sou uma advogada trabalhista empresarial de carreira, mas hoje não atuo na parte técnica", diz Mônica. A diretoria do escritório tem seis sócios homens, e ela é a única mulher. A equipe soma 130 pessoas, entre backoffice e advogados, distribuídas nas sedes de Porto Alegre e de São Paulo e, agora, também em Brasília.

O tamanho do escritório varia conforme a praça. Em Porto Alegre, a banca está entre as cinco maiores. Em São Paulo, é um escritório médio. "Realmente a gente tem que trabalhar muito com a construção da nossa marca", afirma.

O que o direito não ensina

O motivo para buscar o ABP-W, segundo Mônica, foi ampliar o universo para fora do jurídico. Ela vê no programa uma entrega de conteúdos de gestão que não teve na formação em direito. "A gente não tem informação em gestão de negócios", diz.

A motivação inicial mudou no caminho. "Eu entrei por um motivo, mas saí bem apaixonada por outro", conta, referindo-se aos conselhos. Para ela, o programa reúne gestão, parte financeira e o arcabouço necessário para formar uma "excelente conselheira".

Hoje, a carreira de conselheira ocupa um espaço limitado na agenda. "Eu não invisto nesta carreira, até porque eu não tenho nem tempo para isso, mas nesses dois está bem interessante, está bem legal", diz.

Questionada sobre módulos como gestão integrada de riscos e ética organizacional, temas próximos do cotidiano de uma advogada, Mônica afirma que o programa oferece outra visão.

"O direito usa essas temáticas mais engessadas. No ABP-W, essas temáticas foram abertas, abriram outros horizontes e outros olhares" Mônica Rossi, CEO da Rossi, Maffini & Milman

Uma pauta permanente

Dentro do escritório, a presença feminina é maior do que a diretoria sugere. Segundo Mônica, a maior parte dos integrantes são mulheres, e elas ocupam o maior número de cargos de coordenação e chefia. A razão, diz, é que o tema é "uma pauta permanente".

O escritório mantém o RM Mulher, iniciativa voltada à capacitação e à ascensão das profissionais.

Para os cargos de liderança, a banca tem o selo Em Frente Mulher, do governo do estado, concedido a empresas que trabalham o tema e renovado a cada dois anos. Segundo Mônica, o escritório é o primeiro de advocacia a recebê-lo. "Toda essa temática para mim é muito cara", afirma.

Por isso, o fato de o ABP-W ser exclusivo para mulheres pesou. "Eu sou uma pessoa que adora trabalhar com mulher, então sou muito suspeita para fazer um curso com mulheres", diz.

Um selo de qualificação

Sobre a semana em Barcelona, Mônica lembra que o conteúdo passou por gestão e risco, e que a parte de gestão foi a mais importante. Mas o principal, segundo ela, foi "o convívio com as colegas".

Esse convívio se estendeu para além do curso. Para Mônica, o ABP-W "abriu muitas portas" porque "acaba sendo um selo", fazendo com que ex-alunas se identifiquem mesmo sem conexão prévia: "Eu fiz o ABP-W, eu sou da turma tal". Na avaliação dela, isso transformou o programa em uma "grife’”, conta.

Mônica reconhece que dizer isso soa ousado. "É muito arrogante dizer que nós somos capazes, mas nós somos", afirma. E fecha: "É um selo de qualificação das mulheres."

Para Mônica, o ABP-W virou um "selo de qualificação das mulheres" e abriu portas pela convivência com as colegas de turma. O programa da Exame Saint Paul conecta executivas C-level, diretoras e herdeiras a uma comunidade de mais de 600 mulheres e prepara quem quer ocupar ou se relacionar de forma mais estratégica com um conselho de administração. Conheça o ABP-W