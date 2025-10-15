Goldman Sachs gasta mais com salários, mas promete corte de custos com IA

O CEO do Goldman Sachs Group Inc., David Solomon, defendeu o papel da inteligência artificial como fator de redução de custos futuros, enquanto o gigante de Wall Street reportava um aumento de 14% na compensação de seus funcionários.

A despesa com salários e benefícios da empresa subiu para US$ 4,7 bilhões no terceiro trimestre, encerrado em setembro, segundo um relatório de lucros divulgado na terça-feira. A cifra representa um aumento de 10% nos primeiros nove meses do ano em comparação com o período anterior.

Por sua vez, os gastos operacionais totais subiram 14% no trimestre, atingindo US$ 9,45 bilhões — 2% acima do período anterior. Este aumento deveu-se principalmente ao crescimento da compensação, que é um efeito colateral das taxas de consultoria adicionais geradas pelos banqueiros de investimento da empresa.

"A longo prazo, priorizamos a necessidade de operar de forma mais eficiente para entregar a empresa de forma contínua aos nossos clientes, auxiliados pelas nossas novas tecnologias de inteligência artificial", declarou Solomon.

