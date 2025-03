SoftBank compra fábrica da Sharp e a transformará em data center de IA

O SoftBank anunciou nesta sexta-feira, 14, que assinou um contrato de compra de uma fábrica no Japão de painéis LCD e irá transformar parte dela em data center de inteligência artificial. A aquisição sinaliza a disposição do SoftBank em construir uma grande operação de IA no Japão.

Localizada na cidade de Sakai (província de Osaka), a fábrica pertencia à fabricante de eletrônicos Sharp e foi comprada por cerca de 100 bilhões de ienes (o equivalente a R$ 3,9 bilhões).

O SoftBank utilizará 450 mil m² do terreno mais um edifício de 840 mil m² para a construção do data center, que irá receber energia de aproximadamente 150 megawatts. As operações devem ter início em 2026. No futuro, a empresa espera expandir a capacidade do data center para 250 megawatts, mas não informou quando isso deve acontecer.

A companhia pretende usar a área para desenvolver IA generativa e outros negócios, além de disponibilizá-lo para organizações, como universidades, institutos de pesquisa e empresas. O SoftBank afirma que o data center é de baixo impacto ambiental, com neutralidade de carbono.

A estratégia pode ser complementar ao acordo da Masayoshi Son e Sam Altman, que visa a comercialização dos modelos de linguagem da OpenAI, e a construção de uma empresa de IA avançada chamada Cristal Intelligence. A parceria irá focar em integrar de forma segura sistemas e dados de empresas do Japão.

O SoftBank é um dos grandes investidores da OpenAI. Em fevereiro, a gigante japonesa anunciou investimento de US$ 3 bilhões na dona do ChatGPT. O SoftBank também pode liderar uma nova rodada de financiamento da OpenAI estimada em US$ 40 bilhões, o que elevará o valor de mercado da empresa de IA para US$ 340 bilhões.