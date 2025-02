SoftBank aposta US$ 3 bilhões por ano na OpenAI e cria joint venture no Japão

A SoftBank anunciou nesta segunda-feira, 3, um investimento de US$ 3 bilhões anuais para que o grupo e suas subsidiárias utilizem as tecnologias da OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT.

O acordo inclui o acesso ao ChatGPT Enterprise, API, modelos personalizados e novas ferramentas de inteligência artificial (IA), como o "Operator" e o futuro "Deep Research", segundo a CNBC.

As empresas também criaram uma joint venture exclusiva para o Japão, chamada "SB OpenAI Japan", que oferecerá soluções empresariais da OpenAI para grandes companhias do país. A iniciativa reforça a aposta da SoftBank no avanço da IA no mercado japonês.

A parceria ocorre em meio a negociações avançadas para que a SoftBank lidere uma nova rodada de financiamento para a OpenAI, estimada em até US$ 40 bilhões, elevando o valor da startup para US$ 340 bilhões. Caso a transação seja concretizada, a SoftBank poderá ultrapassar a Microsoft como maior investidora da OpenAI, com um aporte entre US$ 15 bilhões e US$ 25 bilhões.

Parte desse financiamento pode ser destinado ao Stargate, um projeto conjunto entre SoftBank, OpenAI e Oracle, anunciado pelo presidente Donald Trump na última semana. O plano prevê bilhões de dólares para a infraestrutura de IA nos Estados Unidos.

IA geral em menos de 10 anos?

No evento de lançamento da parceria, Masayoshi Son, CEO da SoftBank, afirmou que acredita na chegada da inteligência artificial geral (AGI) em menos de uma década. Para ele, as primeiras aplicações ocorrerão em grandes empresas, devido ao alto custo da tecnologia.

Enquanto isso, a OpenAI enfrenta concorrência crescente, especialmente da startup chinesa DeepSeek, que viralizou nos Estados Unidos. Seu modelo avançado, treinado a um custo reduzido, já lidera o ranking da App Store da Apple. O CEO da OpenAI, Sam Altman, reconheceu a rivalidade e enfatizou a necessidade de "uma IA democrática prevalecer".

Com esses novos investimentos e parcerias estratégicas, a SoftBank e a OpenAI reforçam sua posição na corrida global pela liderança em inteligência artificial.