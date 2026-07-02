A SpaceX, empresa de foguetes e conectividade via satélite de Elon Musk, desenvolveu um protótipo de aparelho semelhante a um celular que foi mostrado recentemente a investidores, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O dispositivo, descrito como mais fino que um iPhone, foi apresentado como uma possível nova interface para o uso de inteligência artificial.

O projeto foi concebido para funcionar com um sistema operacional próprio e integrar recursos de inteligência artificial da xAI, empresa de IA de Musk, afirmaram essas pessoas. O aparelho também usaria um chip Snapdragon, da Qualcomm.

A SpaceX informou a alguns investidores que a iniciativa ainda está em estágio inicial. O desenho do produto pode mudar, e ainda não está claro se o dispositivo chegará a ser fabricado. Representantes da SpaceX e da Qualcomm não responderam de imediato a pedidos de comentário.

O protótipo reforça a tentativa de Musk de conectar diferentes frentes de seus negócios, que incluem foguetes, satélites, redes sociais, carros elétricos e inteligência artificial. A movimentação ocorre em um momento em que empresas de IA buscam definir qual será o principal formato de acesso a seus serviços, hoje concentrado em celulares, computadores e aplicativos de terceiros.

Musk já havia considerado criar um smartphone no passado por causa de sua insatisfação com o controle da Apple sobre a distribuição de aplicativos como o X. Em outubro, ele afirmou que a ideia de produzir um telefone “dava vontade de morrer”, mas disse que faria isso caso fosse necessário.

Em fevereiro, Musk negou que suas empresas estivessem desenvolvendo um celular, após uma reportagem da Reuters afirmar que a SpaceX trabalhava em um aparelho capaz de se conectar diretamente à rede de satélites Starlink. “Não estamos desenvolvendo um telefone”, escreveu ele no X.

Superapp é referência para novo dispositivo

O protótipo mostrado a investidores se relaciona à ideia de everything app, ou aplicativo com múltiplas funções, defendida por Musk desde a compra do Twitter, hoje X, em 2022. O conceito é próximo ao de super app, modelo popular na Ásia em que uma única plataforma reúne pagamentos, mensagens, compras, jogos, viagens e outros serviços.

Na China, WeChat e Alipay, controlados por Tencent e Ant, respectivamente, consolidaram esse modelo ao permitir que usuários acessem miniaplicativos dentro da própria plataforma. A lógica reduz a dependência de lojas tradicionais de aplicativos e cria um ambiente mais fechado de serviços digitais.

Empresas chinesas e americanas também tentam adaptar esse modelo à nova onda de IA. Algumas integram agentes de inteligência artificial a aplicativos já existentes; outras buscam transformar chatbots populares no centro de novos ecossistemas digitais.

O avanço para o hardware, no entanto, é considerado difícil. A OpenAI desenvolve uma família de dispositivos de IA, enquanto a chinesa ByteDance lançou um smartphone com o modelo Doubao, semelhante ao ChatGPT, para ajudar usuários em tarefas como compras e reservas. A estratégia enfrentou obstáculos após rivais restringirem o acesso do aparelho a seus serviços.

Para Musk, um dispositivo próprio poderia reduzir a dependência de plataformas controladas por Apple e Google. Hoje, o chatbot da xAI é usado principalmente em aparelhos com iOS ou Android, enquanto a Starlink já oferece internet via antenas e conectividade celular em áreas sem cobertura por meio de parcerias, como a firmada com a T-Mobile.