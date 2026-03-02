X e startup xAI devem quitar dívida de US$ 17,5 bi diante de possível IPO da SpaceX

A dívida de US$ 17,5 bilhões associada à rede social X (antigo Twitter) e à startup de inteligência artificial xAI será integralmente quitada, informaram fontes com conhecimento do tema à Bloomberg.

O passivo reúne cerca de US$ 12,5 bilhões ligados à aquisição da X e outros US$ 5 bilhões captados pela xAI. A liquidação foi comunicada a credores pelo Morgan Stanley.

O banco de investimento informou aos detentores dos títulos e empréstimos que as duas companhias vão encerrar as obrigações financeiras pendentes. As fontes, que solicitaram anonimato devido à confidencialidade das negociações, não detalharam a origem dos recursos utilizados na quitação. Em janeiro, a xAI levantou US$ 20 bilhões em novos aportes.

A X assumiu aproximadamente US$ 12,5 bilhões em dívidas no processo de aquisição por Elon Musk. Já a xAI captou US$ 5 bilhões por meio de títulos e empréstimos, em junho do ano passado. As operações foram posteriormente consolidadas sob a holding xAI Holdings.

A corrida do IPO

O movimento ocorre no momento em que Musk reorganiza seus ativos e estrutura planos para abertura de capital da SpaceX. No mês passado, a SpaceX incorporou a xAI como subsidiária, em um acordo que avaliou o grupo combinado em US$ 1,25 trilhão. A empresa de foguetes pretende protocolar de forma confidencial um pedido de oferta pública inicial, initial public offering (IPO), ainda neste mês, com potencial listagem em junho, conforme noticiado pela Bloomberg na semana passada.

Procurado, o Morgan Stanley não comentou. Representantes da X e da xAI não responderam até a publicação.

Diferentemente da SpaceX, que não utilizou o mercado de dívida para financiar suas operações, a X e a xAI mantinham estrutura alavancada. A X desembolsava dezenas de milhões de dólares por mês no serviço da dívida, enquanto a xAI registrava consumo de caixa estimado em US$ 1 bilhão mensal.

Parte dos títulos estava em circulação há anos, mas há parcelas emitidas há menos de 12 meses, sujeitas a penalidades por liquidação antecipada. Os títulos de alto rendimento da xAI, no valor de US$ 3 bilhões, serão resgatados a 117 centavos por dólar, acima do valor de face, apesar de a estrutura original prever permanência mínima de dois anos.

Dados da Trace indicam que os papéis subiram cerca de três pontos na segunda-feira, alcançando aproximadamente 117 centavos por dólar. Em operações desse tipo, emissores costumam pagar prêmio adicional aos investidores, além dos juros acumulados até a data de vencimento prevista contratualmente.

No ano passado, a xAI revisou cláusulas contratuais de seus instrumentos de dívida, restringindo a transferência de ativos e estabelecendo limite para novas captações com garantias, medida voltada à preservação das garantias dos credores.