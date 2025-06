Samsung quer embarcar busca por IA da Perplexity em celulares e navegador

A Samsung está perto de fechar um acordo com a startup americana Perplexity AI para integrar sua tecnologia de busca por inteligência artificial nos dispositivos da marca sul-coreana. A parceria prevê tanto investimento financeiro quanto a inclusão do assistente da Perplexity nos celulares Galaxy e no navegador da Samsung, além de possíveis integrações com o assistente virtual Bixby.

As negociações envolvem o pré-carregamento do aplicativo da Perplexity nos próximos lançamentos da Samsung e a adoção da ferramenta como uma das opções-padrão de busca em smartphones e tablets. A expectativa é que os primeiros aparelhos com a tecnologia embarcada sejam os da linha Galaxy S26, prevista para o primeiro semestre de 2026. Embora os planos estejam avançados, ainda há margem para mudanças, segundo fontes com conhecimento das conversas.

Paralelamente à integração técnica, a Samsung também deve entrar como investidora em uma nova rodada de captação da Perplexity, que negocia levantar US$ 500 milhões com uma avaliação de mercado próxima de US$ 14 bilhões. Caso se confirme, esse será o maior acordo comercial da startup no segmento de dispositivos móveis, superando a recente parceria com a Motorola.

Parceria pode reduzir dependência da Samsung em relação ao Google

O movimento da Samsung é visto como uma tentativa de diversificar seus fornecedores de tecnologia de inteligência artificial e diminuir a dependência da Alphabet, controladora do Google, que domina os serviços de busca em celulares Android. A estratégia ecoa os recentes passos da Apple, que também avalia múltiplas integrações com diferentes empresas de IA para ampliar a flexibilidade do iOS.

A Apple, inclusive, também demonstrou interesse na tecnologia da Perplexity, segundo relatos da Bloomberg. A gigante de Cupertino teria avaliado a possibilidade de usar a startup como alternativa tanto ao Google Search quanto ao ChatGPT na assistente de voz Siri. A movimentação ainda está em fase exploratória.

Na Samsung, as conversas com a Perplexity começaram no início do ano e se intensificaram nas últimas semanas, com encontros presenciais realizados na Coreia do Sul. Além das funções de busca e navegação, as empresas discutem o desenvolvimento conjunto de um sistema operacional com recursos nativos de IA e de um aplicativo unificado para assistentes virtuais — capazes de acionar comandos com base nos modelos da Perplexity e de outras plataformas.

A Perplexity tem se destacado entre as novas startups de IA generativa voltadas para busca, com uma proposta que combina resultados objetivos com geração de linguagem natural, funcionando como uma alternativa mais direta e conversacional ao Google. Fundada em 2022, a empresa já atraiu nomes de peso do Vale do Silício e ganhou visibilidade como uma das principais candidatas a rivalizar com gigantes da tecnologia.