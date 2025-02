Salesforce corta mais de mil empregos enquanto expande equipe de IA

A Salesforce, gigante do setor de software empresarial, deve realizar um novo corte de mais de mil empregos, ao mesmo tempo em que expande sua equipe de vendas para focar em produtos de inteligência artificial (IA).

A companhia de software em nuvem tem contratado vendedores focados nos produtos de IA da companhia, ao mesmo tempo em que mantém o foco na margem de lucros depois de pressão de investidores em 2023.

Os trabalhadores afetados pelos cortes poderão se candidatar a outras vagas dentro da empresa. Ainda não foram informadas quais divisões sofrerão reduções de pessoal.

Durante a última divulgação de resultados, o presidente-executivo da Salesforce, Marc Benioff, afirmou que a empresa estava contratando entre mil e 2 mil vendedores para ajudar na comercialização do Agentforce, seu novo agente de IA. Segundo ele, a companhia já fechou 200 acordos com clientes interessados no produto.

Benioff descreveu o Agentforce como uma ferramenta capaz de “revolucionar as operações, automatizando relatórios, auditorias e gerenciamento de casos”.

No terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Salesforce superou as expectativas do mercado, registrando receita de US$ 9,44 bilhões e lucro por ação de US$ 2,41.

"O Agentforce, nosso sistema completo de IA para empresas integrado à plataforma Salesforce, está no centro de uma transformação inovadora. A ascensão de agentes autônomos de IA está revolucionando o trabalho global, remodelando a forma como as indústrias operam e escalam”, afirmou Benioff na chamada com analistas.

Foco na lucratividade após pressão de investidores

A Salesforce tem passado por ajustes desde 2023, quando investidores pressionaram a empresa a aumentar sua margem de lucro. Como parte desse movimento, a companhia tem feito cortes enquanto investe em áreas estratégicas, especialmente em inteligência artificial.

O movimento reflete uma tendência do setor de tecnologia, no qual grandes empresas buscam otimizar custos e direcionar investimentos para soluções baseadas em IA.