A inteligência artificial chegou ao seu limite? Para o CEO da Salesforce, talvez

É difícil ligar um computador e não ver evidências dos avanços da IA ​​em nossas vidas online. Está nas ferramentas da Microsoft ou do Google que você usa no seu PC de trabalho e nos aplicativos de mídia social.

Mas será que todos esses chatbots de IA, com o ChatGPT na liderança, são realmente tão inteligentes quanto pensamos? O CEO da Salesforce, Marc Benioff, está começando a duvidar do hype. Na verdade, Benioff acha que podemos ter atingido um teto no desenvolvimento de IAs de "modelo de linguagem grande" (LLM) e sugere que elas realmente não ficarão muito mais inteligentes, apesar das notícias de novos modelos ou novos recursos. "Onde a verdadeira ação da IA ​​de última geração está", Benioff pensa, "é na verdade nos agentes de IA, não nos chatbots", e ele está apostando alto nessa previsão dentro de sua própria empresa.

Em uma entrevista no podcast Future of Everything do Wall Street Journal, Benioff explicou seu pensamento. Embora as empresas de IA estejam tentando desesperadamente pressionar por chatbots LLM de “próxima geração”, como o muito comentado GPT-5 da OpenAI, Benioff acha que estamos “atingindo os limites superiores dos LLMs agora”, falou na entrevista - reproduzida em alguns trechos pelo site Inc.

Tecnologia "evangelizada"

Benioff admite que temos “ferramentas incríveis para aumentar nossa produtividade, aumentar nossos funcionários, provar nossas margens, provar nossas receitas, tornar nossas empresas fundamentalmente melhores” e até mesmo “ter relacionamentos de maior fidelidade com nossos clientes”. Mas ele também diz que não estamos nem perto do nível de IA visto em “esses filmes malucos” — ou seja, o tipo de IA superinteligente vista na ficção científica popular.

Em particular, Benioff se preocupa que haja alguns players da IA ​​que estão "evangelizando" a tecnologia, sugerindo que ela pode resolver alguns dos maiores problemas do mundo, mas na verdade não pode, e isso é, na verdade, uma distração dos benefícios reais que a IA pode fornecer.

Clippy was a disaster. Copilot is a gimmick. Agentforce is the revolution. Autonomous AI agents don’t just assist—they act, reshaping how we work and unlocking limitless potential. The Agentic Era has begun. Read more in @TIME: https://t.co/N2w9nYtgE6 — Marc Benioff (@Benioff) November 25, 2024



Em uma publicação no X, Benioff argumentou que as “demandas regulatórias, de conformidade e políticas” do governo estão “consumindo até 40% dos orçamentos” e estão crescendo rapidamente. Então, é hora de uma “transformação” por meio de agentes de IA, que podem “revolucionar as operações, automatizando relatórios, auditorias, gerenciamento de casos” e muito mais.

Ele sugeriu que era hora de “substituir a burocracia por uma camada de agente que sirva às pessoas, não à política”. Ele acrescentou um toque pessoal à ideia, dizendo “Bem-vindo ao futuro — bem-vindo Agentforce!” em um anúncio descarado para o sistema de IA de sua empresa que pode atuar como um representante de vendas digital.