Robôs treinados contra corrupção: como a IA pode combater crimes

O dia 9 de dezembro é marcado pelo Dia Internacional Anticorrupção. Esse é um assunto que o Brasil tem bastante conhecimento, infelizmente. Segundo dados do Índice de Percepção da Corrupção, da Transparência Internacional, divulgados no ano passado, nosso país teve 34 pontos e ficou na 107ª posição entre 180 nações pesquisadas. Foi a pior nota e pior colocação do país na série histórica do índice, iniciada em 2012.

Além do setor público, a prática de condutas irregulares também atinge o segmento empresarial - na maioria das vezes para impulsionar negócios.

Operações policiais recentes mostram que os esforços para combater a corrupção seguem, apesar das dificuldades das autoridades em mapear o real tamanho das atividades criminosas.

"No caso do Brasil, embora os últimos anos possam ter sido desafiadores, é notório este ano o aumento de operações policiais, como é o caso das Operações Carbono Oculto e Rejeito. Ainda que nem sempre as operações sejam focadas puramente em casos de corrupção, o tamanho e o desenvolvimento de tais operações de certa forma indica uma retomada nestas iniciativas. Essas operações trouxeram um alerta a respeito da preocupação de quanto as organizações criminosas estão permeando atividades lícitas, o que leva as empresas a não só se preocuparem com o combate à corrupção, mas também ampliarem seu leque ao instituir controles interno para prevenir a lavagem de dinheiro", diz Camila Pepe, do escritório Stocche Forbes.

IA transformando a dinâmica

O relatório do Business Integrity Forum do Reino Unido traz a IA como um possível fator de transformação para essa dinâmica, destacando que reguladores e órgãos de fiscalização espalhados pelo mundo utilizam cada vez mais a IA para detectar e investigar violações de compliance, o que faz com que as empresas precisem não apenas adotar essas tecnologias, mas também entender como usá-las de forma eficaz para se protegerem contra riscos legais e danos à reputação.

Segundo o relatório, a IA tem implicações importantes para a gestão de riscos anticorrupção. Por um lado, a IA aprimora a capacidade de organizações e governos de detectar, prevenir e responder a práticas corruptas com mais eficácia.

Por meio de análises de dados avançadas, aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões, a IA pode identificar anomalias, sinalizar transações suspeitas e descobrir redes ocultas que auditorias tradicionais ou sistemas de conformidade podem não detectar. O processamento de linguagem natural também pode ser usado para monitorar comunicações ou analisar grandes volumes de documentos em busca de indícios de irregularidades.

Por outro lado, o uso da IA ​​introduz novos riscos. Estes incluem o potencial para viés algorítmico, falta de transparência na tomada de decisões e vulnerabilidades à manipulação ou uso indevido. Criminosos também podem explorar sistemas de IA para encobrir atividades ilícitas ou gerar desinformação. Além disso, a dependência excessiva da IA ​​sem supervisão humana pode comprometer a responsabilização e o julgamento ético.

Corrupção pesa para investidores