Relatório aponta Ásia como novo polo global de IA

O centro global do desenvolvimento da inteligência artificial (IA) avança para a Ásia, segundo relatório divulgado nesta terça-feira (24) pelo Fórum Boao para a Ásia. O documento afirma que as economias asiáticas aceleram a adoção e a produção de tecnologia, apoiadas por grandes populações digitais, políticas públicas e uso em larga escala.

O relatório, intitulado Relatório Anual de Perspectivas Econômicas e Progresso da Integração Asiáticos 2026, aponta que a região deixou de seguir padrões externos e passou a liderar o desenvolvimento da IA. Nesse cenário, a China concentra uma cadeia industrial completa e amplia a implementação em escala. Já o Japão e a República da Coreia direcionam investimentos para produção de alta tecnologia e automação industrial. Singapura atua como centro de inovação em aplicações e governança, além de operar como hub de plataformas digitais.

De acordo com o documento, três fatores sustentam o avanço da região: apoio institucional, uso intensivo de aplicações que geram dados e ciclos contínuos de melhoria tecnológica. Esse processo acelera a integração da IA com setores industriais e amplia a capacidade de inovação.

Além disso, países asiáticos passaram a exportar soluções tecnológicas e modelos de implementação. Com isso, deixam de apenas adotar regras externas e passam a influenciar padrões internacionais.

O relatório também destaca que a cooperação regional pode fortalecer esse movimento. A combinação de capacidades complementares, diversidade de aplicações digitais e pesquisa conjunta cria condições para uma rede integrada de inovação em IA na Ásia.

Segundo o Fórum Boao, essa articulação tende a ampliar a presença da região na cadeia global de valor da IA e aumentar sua influência na governança internacional do setor.