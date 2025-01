Quem é o fundador da DeepSeek? Conheça a história de Liang Wenfeng

O mercado de inteligência artificial ganhou um novo protagonista: Liang Wenfeng, fundador da DeepSeek. Seu aplicativo de IA se tornou o mais baixado nos Estados Unidos, ultrapassando o ChatGPT e alterando o equilíbrio competitivo do setor.

O crescimento inesperado da DeepSeek também teve reflexos nos mercados financeiros globais, impactando grandes empresas de tecnologia.

Quem é Liang Wenfeng

Aos 40 anos, Liang Wenfeng construiu uma trajetória que mescla finanças e inovação em IA. Formado pela Universidade de Zhejiang, ele cofundou em 2015 a High-Flyer, um fundo de hedge quantitativo que utilizava aprendizado de máquina para prever tendências de mercado e tomar decisões mais estratégicas de investimento.

O interesse de Liang por inteligência artificial se aprofundou em 2021, quando começou a adquirir milhares de processadores gráficos da Nvidia. Na época, muitos viam a movimentação como um experimento pessoal, especialmente diante das restrições do governo dos EUA à exportação de chips de IA para a China. No entanto, Liang tinha planos maiores.

Ele entrou no mundo da inteligência artificial ao fundar o hedge fund High-Flyer em 2015, que utilizava a tecnologia para desenvolver estratégia de investimento, com o qual conseguiu construir uma fortuna. Em 2017, a empresa, que agora atende 10 mil clientes de alta renda, contratou uma equipe para pesquisa em IA e estava utilizando quase que completamente algoritmos IA para os investimentos.

Liang Wenfeng: fundador da DeepSeek

Por que a DeepSeek preocupa o setor de IA?

Experts por dentro da indústria avaliam que o foco da startup em pesquisa, e não na maximização de lucros, a torna uma perigosa concorrente, já que está disposta a compartilhar suas inovações em vez de receber ganhos comerciais. Por enquanto, a DeepSeek não fez grandes movimentos para aumentar lucros com seus produtos.

Liang está envolvido pessoalmente na pesquisa da DeepSeek. O salário dos maiores talentos em IA da DeepSeek são pagos com a receita da High-Flyer. Segundo o Financial Times, Liang quer mostrar ao mundo que chineses são criativos e podem construir algo do zero. O design da DeepSeek foi pensado para uma companhia “local”. Seus funcionários têm pós-doutorado das melhores universidades chinesas, em vez de instituições dos Estados Unidos.

O fundador da DeepSeek tem expressado otimismo sobre a habilidade chinesa em superar os rivais estadunidenses, como a OpenAI, com a ressalva de que companhias chinesas devem começar a inovar de verdade, no lugar de imitar empresas dos Estados Unidos.

“Com frequência, dizemos que tem um ou dois anos de diferença entre IA chinesa e americana, mas a lacuna real é entre a originalidade e a imitação. Se isso não mudar, China sempre será um seguidor”, disse Liang em entrevista a um veículo local.