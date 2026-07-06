Quantas pessoas usam ChatGPT, Claude e Gemini? Confira os dados mais recentes

A adoção da inteligência artificial continua avançando em ritmo acelerado. Ferramentas como ChatGPT, Claude e Gemini passaram a fazer parte da rotina de estudantes, profissionais e empresas para tarefas como pesquisa, programação, produção de textos e análise de informações.

Os números mais recentes mostram que o mercado segue em expansão, embora cada plataforma tenha perfis de usuários e estratégias diferentes.

ChatGPT segue na liderança

O ChatGPT, da OpenAI, permanece como o chatbot de IA mais utilizado do mundo. Em fevereiro de 2026, a empresa informou que a plataforma alcançou 900 milhões de usuários ativos por semana. Além disso, o serviço conta com cerca de 50 milhões de assinantes pagos.

Esse crescimento foi impulsionado pela integração da ferramenta em diferentes aplicativos e pelo lançamento de novos modelos capazes de gerar textos, imagens, códigos e análises com maior precisão.

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Gemini acelera e amplia participação

O Gemini, desenvolvido pelo Google, também apresentou forte expansão. Segundo a empresa, o aplicativo ultrapassou 750 milhões de usuários ativos mensais, impulsionado pela integração com serviços como Gmail, Documentos, Android e Google Workspace.

A presença da IA dentro do ecossistema do Google facilita o acesso de milhões de pessoas sem a necessidade de instalar novos aplicativos.

Claude cresce entre usuários profissionais

O Claude, da Anthropic, possui uma base menor, mas vem registrando crescimento acelerado. Estimativas recentes apontam cerca de 56 milhões de usuários ativos mensais, com forte presença entre desenvolvedores, pesquisadores e empresas que utilizam IA para tarefas mais complexas.

Embora tenha menos usuários que ChatGPT e Gemini, o Claude se destaca pela adoção em ambientes corporativos e pelo foco em produtividade.

O que explica o crescimento da inteligência artificial

Especialistas apontam que a popularização da inteligência artificial está relacionada à facilidade de acesso e à ampliação dos casos de uso. Hoje, essas ferramentas auxiliam na criação de conteúdo, tradução de textos, programação, atendimento ao cliente e análise de dados.

Além disso, a competição entre as empresas acelera o lançamento de novos recursos e amplia a oferta de versões gratuitas e pagas.

O que esses números significam para o usuário

O crescimento de ChatGPT, Gemini e Claude mostra que a inteligência artificial está deixando de ser uma tecnologia restrita a especialistas para se tornar uma ferramenta de uso cotidiano. Para o usuário, isso significa acesso a soluções cada vez mais avançadas para estudar, trabalhar e automatizar tarefas, além de uma oferta maior de plataformas com diferentes recursos e especializações.

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