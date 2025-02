Projeto europeu para IA de código aberto enfrenta seu primeiro obstáculo

O projeto para modelo de linguagem de código aberto da União Europeia, OpenEuroLLM, que aglutina 20 organizações, tem levantado questionamento se seu modelo será, de fato, melhor ou comparável aos lançados por empresas de forma privada.

O entrave seria o grande número de universidades, institutos de pesquisa e corporações envolvidas no projeto, o que pode fazer com que a responsabilidade em desenvolver a IA se disperse entre os vários atores.

Além disso, o OpenEuroLLM conta com orçamento de 37,4 milhões de euros, dos quais 20 milhões virão do Programa Digital Europeu, um valor bem abaixo do que outras gigantes do mundo IA têm disponível para desenvolver a tecnologia.

Lançado no início de fevereiro, o projeto afirma que irá democratizar o acesso à IA de alta qualidade e fortalecer a capacidade de empresas europeias de competirem em nível global com um modelo transparente e de código aberto. O objetivo é melhorar a soberania europeia.

Primeiro lançamento em 2026

Apesar de o projeto ter tido início recentemente, ele já tem suas bases fundamentadas na iniciativa Tecnologias de Linguagem de Alta Performance (HPLT), que desenvolve bancos de dados gratuitos, bem como modelos e fluxos de trabalho.

O líder do OpenEuropeLLM, Jan Hajič, linguista computacional da Universidade de Charles, em Praga, também está à frente do HPLT, que deve acabar neste ano, mas pode ser visto como um predecessor do OpenEuroLLM. A primeira versão da linguagem deve ser lançada em meados de 2026.

De acordo com Hajič a maioria dos parceiros do HPLT também estão envolvidos no OpenEuroLLM. Ele ressalta que o projeto de LLM não irá começar do zero em termos de expertise, dados e experiência computacional.