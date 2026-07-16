10 livros sobre inteligência artificial para entender a tecnologia sem ser especialista (Magnific/Reprodução)
Jornalista
Publicado em 16 de julho de 2026 às 13h51.
A inteligência artificial deixou de ser um tema restrito aos especialistas em tecnologia. Hoje, ela influencia profissões, educação, saúde, finanças e diversos outros setores. Para quem deseja compreender melhor esse cenário, a leitura continua sendo uma das formas mais completas de aprender os conceitos e acompanhar as mudanças.
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Embora existam milhares de conteúdos gratuitos na internet, os livros oferecem uma visão mais estruturada sobre o tema. Eles ajudam a compreender desde os fundamentos da IA até discussões sobre ética, mercado de trabalho e impactos sociais.
Nos últimos anos, o interesse pelo assunto cresceu rapidamente. Estudos da consultoria McKinsey e do Fórum Econômico Mundial apontam que a adoção da IA deve transformar atividades em praticamente todos os setores da economia, tornando o conhecimento sobre a tecnologia cada vez mais relevante.
Explica como a IA pode transformar a economia, a ciência e a sociedade, além de discutir cenários futuros para a tecnologia.
Uma introdução acessível aos principais conceitos da IA, incluindo suas capacidades e limitações.
Mostra como a inteligência artificial altera processos de decisão dentro das empresas por meio da análise de dados.
Quer entender como esses conceitos são aplicados nas empresas? O Pré MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME reúne casos práticos, ferramentas e fundamentos da IA por R$ 37.
Apresenta os desafios de desenvolver sistemas de IA alinhados aos interesses humanos.
Explica como reduzir vieses e tornar sistemas de IA mais seguros e confiáveis.
Referência técnica para quem deseja entender como funcionam os modelos modernos de aprendizado de máquina.
Analisa como empresas utilizam IA para transformar modelos de negócios.
Discute os impactos ambientais, econômicos e sociais relacionados ao desenvolvimento da inteligência artificial.
Compara o avanço da IA na China e nos Estados Unidos e analisa seus efeitos sobre a economia global.
Apresenta exemplos práticos de como utilizar ferramentas de IA no trabalho, na educação e na produtividade.
Quem está começando pode priorizar obras introdutórias, como as de Melanie Mitchell e Ethan Mollick. Já leitores interessados em negócios encontram análises mais aprofundadas em Prediction Machines e Competing in the Age of AI. Para temas como ética e segurança, os livros de Stuart Russell, Brian Christian e Kate Crawford são referências.
Independentemente do nível de conhecimento, entender os fundamentos da inteligência artificial ajuda a interpretar melhor as mudanças que já fazem parte do cotidiano e do ambiente de trabalho.
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