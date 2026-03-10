Pedimos ao ChatGPT para analisar quais profissões podem pagar mais até 2030

Escolher uma carreira pensando no futuro se tornou uma preocupação comum entre profissionais e estudantes. Usando o ChatGPT, pedimos para a inteligência artificial analisar quais profissões podem pagar mais até 2030.

A ferramenta avaliou tendências tecnológicas, crescimento de setores econômicos e demanda por habilidades específicas.

O resultado foi uma lista de áreas que podem concentrar as melhores oportunidades salariais nos próximos anos.

Profissões ligadas à inteligência artificial

Entre as áreas com maior potencial de crescimento salarial aparecem profissões ligadas à tecnologia. Especialistas em dados, engenheiros de IA e profissionais de automação devem continuar em alta.

Com empresas investindo cada vez mais em tecnologia, a demanda por especialistas em IA generativa e análise de dados tende a crescer.

Esses profissionais ajudam empresas a desenvolver produtos digitais, automatizar processos e criar novas soluções baseadas em tecnologia.

Carreiras em tecnologia e cibersegurança

Outro grupo de profissões apontado pela análise envolve especialistas em segurança digital. Com o crescimento de ataques cibernéticos, empresas precisam proteger dados e sistemas.

Profissionais de cibersegurança, engenharia de software e arquitetura de sistemas também aparecem entre os cargos com maior potencial de valorização.

Ferramentas de automação e infraestrutura digital devem ampliar ainda mais a necessidade desses especialistas.

Profissões ligadas à estratégia e gestão

Além da tecnologia, cargos ligados à estratégia de negócios também aparecem entre os mais promissores. Executivos com capacidade de liderar transformação digital tendem a ser cada vez mais valorizados.

Especialistas em inovação, estratégia e gestão de produtos também devem ganhar espaço nas empresas.

Essas funções exigem visão de negócio e capacidade de conectar tecnologia, mercado e estratégia corporativa.

Uma aula rápida para entender inteligência artificial na prática

Para quem quer entender melhor como aplicar inteligência artificial no trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta os fundamentos da tecnologia de forma direta e aplicada ao dia a dia profissional.

Fundamentos essenciais da inteligência artificial

Como estruturar prompts melhores no ChatGPT

Como aplicar IA no trabalho

Estratégias práticas de automação

Erros comuns ao começar a usar IA

O conteúdo explica como tecnologias de inteligência artificial estão transformando profissões e criando novas oportunidades de carreira.

