Google diz que usuários consideram “úteis” anúncios em busca com resposta gerada por IA

O modo IA e os resumos automáticos gerados por inteligência artificial (AI Overviews) durante as buscas no Google agora terão anúncios. A novidade foi anunciada no evento Google Marketing Live.

Por enquanto, ela está disponível para usuários nos Estados Unidos e, segundo a empresa, cria novas “oportunidades para os clientes”. Há relatos de anúncios logo abaixo dos resumos, seguidos pelos tradicionais links azuis.

Um documento do próprio Google informa que a empresa tem dados internos segundo os quais as pessoas acham “úteis” esses anúncios, pois permitem a rápida conexão com empresas, produtos e serviços no momento exato em que precisam. Porém, os números ou a metodologia utilizada para pesquisas internas não são divulgados pelo Google.

Principal fonte de receita pode ser impactada por guerra comercial

No balanço referente ao primeiro trimestre de 2025, o Google reportou receita de US$ 66,89 bilhões com publicidade digital, sua principal fonte de faturamento, responsável por cerca de 75% do total. Mesmo que seja menor que o do último período, o crescimento foi acima da expectativa dos analistas e espera-se que esse valor continue aumentando, impulsionado pela expansão dos anúncios além dos links tradicionais.

Publicidade e serviços digitais, como os ofertados pela empresa, estão entre os “bens invisíveis” que, em meio à guerra comercial dos EUA contra a China, podem ser afetados pela política norte-americana e as consequentes retaliações.