Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Pés cansados? Fabricantes de calçados mudam estratégia e apostam em conforto

Segmento de calçados voltados para descanso e recuperação registra crescimento impulsionado por atletas e consumidores que buscam conforto diário

Empresas pioneiras, como a Oofos, desenvolveram calçados com espumas adaptáveis que absorvem impactos, oferecendo sensação de amortecimento para pés e articulações (Reprodução )

Empresas pioneiras, como a Oofos, desenvolveram calçados com espumas adaptáveis que absorvem impactos, oferecendo sensação de amortecimento para pés e articulações (Reprodução )

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 05h44.

Nos últimos anos, fabricantes de calçados concentraram-se em tênis de alta performance com solados de carbono e espumas espessas. Agora, as marcas estão explorando um segmento diferente: calçados respiráveis e restauradores, destinados a aliviar o cansaço dos pés após treinos e atividades diárias.

A demanda por conforto e suporte pós-exercício abriu espaço para produtos que não prometem desempenho atlético, mas sim alívio e descanso.

Corredores profissionais e amadores buscam alternativas para reduzir impactos e recuperar energia, criando um mercado em expansão para chinelos e slip-ons (calçados sem cadarço ou fecho).

Estratégia das empresas e comportamento do consumidor

De acordo com informações da Bloomberg, empresas pioneiras, como a Oofos, desenvolveram calçados com espumas adaptáveis que absorvem impactos, oferecendo sensação de amortecimento para pés e articulações.

Modelos como os chinelos OOlala e pantufas OOcoozie combinam conforto com design pensado para recuperação.

Outras startups, incluindo Topo Athletic e Kane Footwear, introduziram slip-ons projetados para reduzir estresse corporal. Grandes marcas também entraram no mercado: a Hoka com os chinelos Ora, a Crocs com o modelo Mellow e a Nike com os Rejuven8.

Enquanto muitas marcas priorizam o máximo de amortecimento, a Birkenstock segue uma abordagem diferente, mantendo palmilhas firmes e estrutura robusta, aproveitando o interesse de corredores e praticantes de atividades ao ar livre.

Segundo Jeff Henderson, franqueado da Fleet Feet, a demanda por calçados de recuperação cresceu significativamente: a Oofos registra aumento constante e as vendas da Birkenstock subiram mais de 60% desde sua entrada no mercado esportivo.

Analistas disseram à Bloomberg que o conceito de “recuperação” nos calçados se expandiu, abrangendo diversas necessidades do pé e do corpo, oferecendo conforto e alívio após atividades.

Acompanhe tudo sobre:RoupasCalçadosBem-estar

Mais de Negócios

Aos 27 anos, fundador de site de apostas é o bilionário sem herança mais jovem do mundo

A crise do metanol não impediu essa marca de lançar coquetéis em caixinha

Este executivo de 50 anos tem uma atividade paralela que traz retorno de US$ 455 mil por ano

Empreendedora largou a faculdade e hoje seu negócio rende US$ 570 mil

Mais na Exame

Esporte

Brasil x Coreia do Sul: onde assistir ao vivo, horário e possíveis escalações

Negócios

Aos 27 anos, fundador de site de apostas é o bilionário sem herança mais jovem do mundo

Mundo

Prêmio Nobel da Paz: relembre quem foram os vencedores na última década

Mercados

Prata supera os US$ 50, na maior cotação desde 1993