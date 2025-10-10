Pés cansados? Fabricantes de calçados mudam estratégia e apostam em conforto

Nos últimos anos, fabricantes de calçados concentraram-se em tênis de alta performance com solados de carbono e espumas espessas. Agora, as marcas estão explorando um segmento diferente: calçados respiráveis e restauradores, destinados a aliviar o cansaço dos pés após treinos e atividades diárias.

A demanda por conforto e suporte pós-exercício abriu espaço para produtos que não prometem desempenho atlético, mas sim alívio e descanso.

Corredores profissionais e amadores buscam alternativas para reduzir impactos e recuperar energia, criando um mercado em expansão para chinelos e slip-ons (calçados sem cadarço ou fecho).

Estratégia das empresas e comportamento do consumidor

De acordo com informações da Bloomberg, empresas pioneiras, como a Oofos, desenvolveram calçados com espumas adaptáveis que absorvem impactos, oferecendo sensação de amortecimento para pés e articulações.

Modelos como os chinelos OOlala e pantufas OOcoozie combinam conforto com design pensado para recuperação.

Outras startups, incluindo Topo Athletic e Kane Footwear, introduziram slip-ons projetados para reduzir estresse corporal. Grandes marcas também entraram no mercado: a Hoka com os chinelos Ora, a Crocs com o modelo Mellow e a Nike com os Rejuven8.

Enquanto muitas marcas priorizam o máximo de amortecimento, a Birkenstock segue uma abordagem diferente, mantendo palmilhas firmes e estrutura robusta, aproveitando o interesse de corredores e praticantes de atividades ao ar livre.

Segundo Jeff Henderson, franqueado da Fleet Feet, a demanda por calçados de recuperação cresceu significativamente: a Oofos registra aumento constante e as vendas da Birkenstock subiram mais de 60% desde sua entrada no mercado esportivo.

Analistas disseram à Bloomberg que o conceito de “recuperação” nos calçados se expandiu, abrangendo diversas necessidades do pé e do corpo, oferecendo conforto e alívio após atividades.