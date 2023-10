Quando um CEO precisa admitir suas escolhas: as lições do depoimento de Sundar Pichai

Sundar Pichai, CEO da Alphabet, prestou depoimento em um dos mais significativos julgamentos antitruste dos últimos 25 anos. Durante sua declaração na segunda-feira, 31, Pichai admitiu a relevância dos acordos que tornam o motor de busca do Google padrão em smartphones e navegadores. Segundo ele, esses acordos, quando "feitos corretamente", podem fazer diferença.

O executivo destacou a importância desses acordos, indicando que, em determinados cenários, os padrões podem ser extremamente valiosos, trazendo benefícios também para os usuários.

Mas esse é o lado do Google. Para o governo dos Estados Unidos o Google manteve ilegalmente um monopólio, pagando por acordos que garantem a presença proeminente de seu motor de busca em smartphones e navegadores. O grupo nega as acusações, argumentando que enfrenta forte concorrência e que sua participação de mercado é resultado da força de seu produto, escolhido pelos consumidores.

Informações divulgadas anteriormente pelo Departamento de Justiça dos EUA indicam que o Google gasta mais de 10 bilhões de dólares por ano em acordos que garantam sua hegemonia. No entanto, uma testemunha-chave revelou na sexta-feira, 27, que a Alphabet desembolsou 26,3 bilhões de dólares em tais negócios em 2021.

Sentindo o que a rival sentiu

Pichai é a testemunha mais proeminente até agora no julgamento, que entra em sua sétima semana.

Outro importante nome foi Satya Nadella, CEO da Microsoft, que trouxe o dilema a Pichai. A Microsoft aparece no julgamento como a principal empresa de tecnologia desafiando a dominância do Google na pesquisa na internet, por meio de seu motor de busca Bing.

Nadella entende bem o que é ser escrutinado por práticas anticompetitivas. Em 1999, a Microsoft foi a primeira grande empresa de tecnologia a sofrer um processo antitruste pela dominância forçada do seu navegador Internet Explorer.

Os promotores alegam que o Google está utilizando as mesmas práticas que criticou quando a Microsoft boicotou o navegador Chrome. Meagan Bellshaw, advogada do DoJ, citou uma carta do Google enviada enquanto a Microsoft se preparava para lançar uma nova versão de seu navegador Internet Explorer naquela época.

O Google ameaçou com ação legal porque o motor de busca da Microsoft se tornaria padrão no novo navegador, sem que os usuários fossem solicitados a fazer uma escolha.

Pichai argumentou que a Microsoft na época não estava "honrando" a preferência do usuário, pois as configurações padrão do Internet Explorer eram ocultas. Já o Google, segundo o CEO, não proíbe a escolha do usuário, "mas se você está fazendo um acordo comercial, estamos pagando por uma promoção aprimorada".