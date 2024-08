OpenAI vai permitir GPT 'personalizado' para empresas

A OpenAI desenvolveu um novo recurso que irá permitir a clientes corporativos usar dados de suas próprias empresas para personalizar a nova versão do GPT-4o.

Segundo a Bloomberg, essa medida ocorre num momento em que startups enfrentam uma concorrência cada vez mais acirrada e as empresas encaram pressão para mostrar os ganhos dos investimentos em IA.

O recurso, disponível desde terça-feira, é conhecido como fine-tuning e permite a modelos de IA já existentes que possam ser treinados com novas informações de uma área específica.

Um exemplo: uma concessionária desenvolveria uma IA que pudesse ser usada como chatbot capaz de responder perguntar sobre os modelos específicos de veículos disponíveis na loja.

No momento, usuários só poderão ajustar esse modelo com dados baseados em texto. Para clientes, após o envio de dados à OpenAI, o machine Learning leva em média duas horas.

OpenAI expande repertório com parceria Condé Nast

A OpenAI, uma das principais empresas de inteligência artificial do mundo, anunciou nesta terça-feira, 20, um acordo com a Condé Nast, gigante do setor editorial, para integrar conteúdo de várias de suas publicações em seus produtos, como ChatGPT e SearchGPT. Com esse movimento, a OpenAI terá acesso a material de veículos como Vogue, The New Yorker, GQ, Wired e Vanity Fair, ampliando a base de dados que sustenta suas ferramentas de busca e conversação.

O acordo representa mais um passo na tendência crescente de colaborações entre empresas de tecnologia e grandes nomes da mídia, à medida que estas buscam novas formas de monetizar seu conteúdo em um cenário digital cada vez mais dominado pela inteligência artificial. A parceria possibilita à OpenAI oferecer respostas mais rápidas e relevantes aos usuários, combinando seu modelo de conversação com informações confiáveis e de alta qualidade provenientes de fontes reconhecidas.