Bancos, Vale e pesquisa eleitoral: por que o Ibovespa sobe hoje

Depois de duas sessões consecutivas de queda, o Ibovespa avança e vem ampliando a alta desde a abertura das negociações nesta quarta-feira, 14, voltando a superar a marca dos 163 mil pontos.

Por volta das 12h, o principal índice da B3 renovou a máxima intradiária ao tocar os 163.876 pontos. Às 12h12, a referência acionária avançava 1,09% aos 163.742 pontos, impulsionado sobretudo pelas ações de grandes empresas, as chamadas blue chips, que têm peso relevante na sua composição.

Entre os principais destaques do dia está a Vale (VALE3), que sobe 1,67%, acompanhada pela Petrobras, cujas ações ordinárias (PETR3) avançam 3,15% e as preferenciais (PETR4) ganham 2,31%. Os grandes bancos também contribuem para o movimento positivo, com as ações preferenciais do Itaú (ITUB), que respondem por cerca de 8,3% do índice, em alta de 0,82%.

Segundo Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos, o cenário reflete uma combinação de fatores, entre eles a expectativa de juros menores à frente e o reposicionamento gradual dos portfólios.

"A expectativa de juros menores para frente, de reposicionamento dos portfólios, ajuda a explicar esse movimento. O volume ainda está baixo, mas a gente vê o mercado se posicionando nesse sentido", afirma Moliterno.

Os juros futuros abriram o pregão em queda, acompanhando o movimento dos Treasuries americanos, os títulos da dívida dos Estados Unidos, o que contribuiu para o ambiente mais favorável aos ativos de risco no mercado local.

Além do cenário de juros, os investidores também repercutem a nova pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral de 2026. O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 45% das intenções de voto, ante 38%.

O mercado avaliou positivamente, porém, a leve redução do percentual de Lula em relação à pesquisa anterior, quando tinha 46%, enquanto Flávio Bolsonaro subiu de 36% para 38%.

Em uma eventual disputa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula aparece com 44% das intenções de voto, contra 39% do governador. No levantamento anterior, a vantagem era maior, de 45% a 35%, o que indicou um avanço de Tarcísio, movimento que também foi bem recebido pelos investidores.

"O mercado agora vai fazer conta se realmente Flávio tem potencial ou não, mas a gente vê ainda uma tendência positiva de adequação", diz o head da Veedha Investimentos.

Entre as maiores altas do dia também estão as ações da C&A (CEAB3), que sobem quase 4%, após uma queda acumulada de cerca de 13,05% na semana passada. Segundo o analista, o movimento reflete uma recuperação técnica, após um período de forte pressão sobre o papel.

"A C&A sofreu bastante devido aos dados de final de ano do varejo, principalmente de Black Friday e fim de ano, com vendas bem piores, o que levou a uma queda bastante acentuada. Essa melhora de hoje está numa recuperação técnica, ainda que não haja novos dados ou algum drive novo da empresa para frente", afirmou.

Ibovespa tem apenas 7 baixas

Na ponta negativa do índice, entre as poucas baixas do dia, aparecem os papéis da Rumo, CSN, Marcopolo e Multiplan.

De acordo com Moliterno, o desempenho mais fraco está ligado, em parte, ao setor siderúrgico, que havia se destacado na sessão anterior e agora passa por um movimento de realização, sem grandes notícias no radar.