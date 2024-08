Elon Musk acelera corrida de IA com lançamento do Grok-2, rival do ChatGPT

A xAI, startup de inteligência artificial liderada por Elon Musk, anunciou o lançamento de seu novo chatbot, Grok-2, que promete rivalizar com os principais modelos de IA disponíveis no mercado, incluindo os desenvolvidos por OpenAI, Google e Anthropic[/grifar]. Com apenas 18 meses desde sua fundação, a xAI já conseguiu posicionar seu modelo entre os cinco melhores chatbots globais, de acordo com avaliações independentes. As informações são do Financial Times.

O Grok-2 foi apresentado ao público na última quarta-feira, recebendo elogios por seu desempenho que, segundo benchmarks de IA, o coloca ao lado de modelos como o Gemini da Google e o ChatGPT da OpenAI. O modelo será inicialmente disponibilizado para assinantes pagos da plataforma X, e, em breve, será liberado para desenvolvedores que desejam criar aplicações empresariais com base na tecnologia.

Acelerando o desenvolvimento

A iniciativa de Musk para acelerar o desenvolvimento de IA surge após sua saída da OpenAI, empresa que cofundou em 2015, mas da qual se desvinculou em 2018 devido a divergências quanto à direção da pesquisa. Recentemente, Musk processou a OpenAI e seu CEO, Sam Altman, alegando ter sido induzido a investir em uma “falsa missão humanitária”. A OpenAI, apoiada pela Microsoft, rejeitou as alegações de Musk como “incoerentes”.

Fundada em março de 2023, a xAI tem rapidamente ampliado suas capacidades tecnológicas, apoiada por investimentos substanciais. Em 2024, a empresa levantou R$ 32,82 bilhões em uma rodada de financiamento, alcançando uma avaliação de R$ 98,46 bilhões. Musk também revelou planos para buscar aprovação do conselho da Tesla para investir mais R$ 27,35 bilhões na xAI, o que colocaria o investimento total próximo ao da OpenAI, que já arrecadou R$ 71,11 bilhões, e acima da Anthropic, com quase R$ 49,23 bilhões.

Contudo, o uso de dados extraídos da plataforma X pela xAI tem gerado controvérsia. No início deste mês, a empresa concordou em suspender parcialmente o processamento de dados na Europa após ser contestada pelo regulador irlandês de proteção de dados. A principal preocupação foi o uso de postagens do X para treinar seus sistemas de IA sem o consentimento explícito dos usuários, potencialmente infringindo as regras de privacidade da União Europeia.

O Grok-2 foi descrito pela xAI como um grande avanço, sendo considerado mais intuitivo, direcionável e versátil em uma variedade de tarefas, incluindo a busca por respostas, colaboração na escrita e solução de problemas de programação.

De acordo com o LMSYS, um dos principais sites de comparação de modelos de IA, o Grok-2 superou os modelos mais avançados da Meta e da Anthropic. Contudo, uma recente atualização do GPT-4o da OpenAI recolocou este último no topo do ranking, acima do Gemini Pro da Google.

Para garantir a confiabilidade do Grok-2, a xAI focou em assegurar que o modelo siga as instruções e forneça informações precisas. Versões anteriores do modelo foram criticadas por apresentar “alucinações”, em que a IA gera informações falsas, um problema que tem sido um desafio para a adoção de IA em ambientes empresariais.