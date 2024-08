Influenciadores criados por IA vão substituir os humanos?

A Inteligência Artificial (IA) já chegou ao universo dos influenciadores digitais. A concorrência, que antes acontecia com os influencers virtuais, ganha um novo cenário à medida que, muitas vezes, é difícil distinguir o real do digital, o real da inteligência artificial.

Mas isso significa que influenciadores humanos serão substituídos pelos de IA em um curto espaço de tempo? E quais são os impactos para o público e para as marcas diante dessa nova realidade?

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

A análise completa desse assunto você confere neste episódio, apresentado por João Pedro Malar, com as convidadas especiais Carolina Terra, professora e pesquisadora pela ECA-USP, e Issaaf Karhawi, jornalista, doutora em Ciências da Comunicação pela USP e autora do livro “De blogueira a influenciadora”.

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Esse anúncio da Mynt não foi escrito por uma Inteligência Artificial. Mas somos tecnológicos. Nossa segurança é de ponta e nossa curadoria, de excelência. O que falta para você investir em crypto com a Mynt?

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok