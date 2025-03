OpenAI recomenda banimento global de IA chinesa e cita riscos de segurança

A OpenAI descreveu a startup chinesa DeepSeek como uma empresa controlada e subsidiada pelo Estado chinês e que, por isso, pode representar riscos, em documento enviado à Casa Branca. A empresa propôs que os Estados Unidos coordenassem o banimento global de infraestruturas de inteligência artificial alinhadas ao Partido Comunista Chinês, como a Huawei.

A companhia liderada por Sam Altman recomendou também o banimento de equipamentos e modelos produzidos na China que “violem a privacidade do usuário e criem riscos de segurança”. O documento com sugestões para políticas relacionadas à IA veio em resposta a um pedido lançado em fevereiro pelo governo de Donald Trump por avaliações a respeito do Plano de Ação de IA.

Para a OpenAI, as políticas do país devem focar em se assegurar de que a tecnologia estadunidense prevaleça frente à chinesa. “Enquanto a América mantém a liderança em IA hoje, a DeepSeek mostra que nossa liderança não é ampla e está se tornando menor.”

Segundo a dona do ChatGPT, a DeepSeek e a Huawei representam ameaças significativas à segurança. A empresa disse que há riscos em construir infraestruturas críticas em modelos da DeepSeek, “dado o potencial de que a DeepSeek seja obrigada pelo Partido Comunista Chinês a manipular seus modelos para causar dano”.

Ainda conforme a OpenAI, como os modelos da DeepSeek são controlados e subsidiados pelo estado e gratuitos “o custo para os usuários são sua privacidade e segurança”. A OpenAI diz que a empresa pode ser compelida pelo governo chinês a utilizar os dados de seus usuários no treinamento de sistemas para uso do Partido Comunista Chinês.

A dona do ChatGPT complementa acusando os modelos da rival chinesa de serem mais propensos a gerar tutoriais de atividades ilícitas ou danosas, como roubo de propriedade intelectual.

Assim como aconteceu com a Huawei, a China deve expandir seus sistemas de IA “coagindo países precisando de ferramentas de IA e nações construindo fundos de infraestrutura”, diz o documento.

A DeepSeek se destacou no início deste ano entre as companhias de IA por conseguir entregar um modelo avançado mesmo com acesso restrito a chips de alto poder computacional.

Alívio regulatório em troca de acesso

Outra recomendação da OpenAI para a Casa Branca em relação à política nacional de IA foi que o país aliviasse requisitos regulatórios para o setor privado de IA em troca de acesso “onde apropriado”. A companhia sugeriu que empresas e o governo façam uma parceria voluntária.

A dona do ChatGPT argumenta que as regras para o setor prejudicam a inovação e ameaçam a liderança dos EUA no campo de IA.