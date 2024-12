OpenAI permite a partir de hoje nos EUA fazer chamadas gratuitas para ChatGPT

A OpenAI anunciou nesta quarta-feira, 18, que os usuários nos Estados Unidos já podem realizar ligações gratuitas para o ChatGPT, seu chatbot de inteligência artificial, por até 15 minutos por mês.

Os usuários podem ligar para o ChatGPT pelo número 1-800-242-8478. A ferramenta conta com uma voz feminina que fala em mais de 20 idiomas e funciona de maneira semelhante à versão web: responde perguntas, fornece informações e interage com o usuário.

Exemplos de perguntas incluem “quantos presidentes os EUA já tiveram?” ou “quais foram as principais políticas de imigração do presidente Joe Biden?”.

Durante a ligação, o sistema avisa que a conversa será gravada por razões de segurança e que, ao continuar, o usuário aceita os termos de privacidade da OpenAI.

Interação via WhatsApp e acessibilidade global

Além das chamadas telefônicas nos EUA, a OpenAI permite o envio de mensagens para o ChatGPT pelo WhatsApp, acessível de qualquer lugar do mundo. A empresa destacou que esses novos formatos oferecem uma maneira mais acessível e econômica de experimentar a IA.

Essa iniciativa remete ao GOOG-411, ferramenta lançada pelo Google em 2008, que também permitia interações por voz com um assistente. No entanto, o serviço foi descontinuado em 2010. Segundo a então vice-presidente da empresa, Marissa Mayer, o objetivo era coletar amostras de fala para avançar na tecnologia de reconhecimento de voz.

Privacidade e dados do usuário

Diferentemente do GOOG-411, a porta-voz da OpenAI, Taya Christianson, afirmou que a empresa não usará as chamadas para treinar seus modelos de linguagem, conforme informado pelo portal "The Verge".

O recurso foi apresentado durante um vídeo ao vivo no canal do YouTube da OpenAI. Kevin Weil, gerente de produtos da empresa, destacou que o objetivo é tornar o ChatGPT ainda mais acessível e útil para os usuários.

Com informações da Agência EFE.