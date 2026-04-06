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Irã rejeita cessar-fogo; EUA diz que Trump não aprovou proposta

Teerã exige garantias permanentes e segurança no Estreito de Ormuz

Guerra no Oriente Médio: Irã rejeita cessar-fogo e mantém exigências para acordo (ATTA KENARE /AFP)

Guerra no Oriente Médio: Irã rejeita cessar-fogo e mantém exigências para acordo (ATTA KENARE /AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de abril de 2026 às 11h58.

O governo do Irã rejeitou uma proposta de cessar-fogo mediada por países terceiros e enviada aos Estados Unidos via Paquistão, segundo a agência estatal IRNA.

A resposta iraniana inclui uma lista de condições e sinaliza que não há acordo imediato para interromper o conflito.

De acordo com a agência, Teerã apresentou um plano com dez cláusulas, que exige o fim permanente da guerra e a criação de um protocolo que garanta a passagem segura pelo Estreito de Ormuz — ponto estratégico para o fluxo global de petróleo.

Proposta não foi validada por Trump

A Casa Branca confirmou nesta segunda-feira, 6, que recebeu, por meio de mediadores, uma sugestão de cessar-fogo de 45 dias. No entanto, o presidente Donald Trump não aprovou a proposta.

Segundo um funcionário do governo americano, a ideia é apenas uma entre várias em discussão e não foi adotada oficialmente. A autoridade também afirmou que a operação militar segue em andamento.

"Esta é uma das muitas ideias, e o presidente não a validou. A operação continua", disse o representante à AFP.

 

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