OpenAi planeja lançamento de nova rede social em breve, diz site

Depois da Meta, que pode perder o controle do WhatsApp e Instagram, nas mãos de Mark Zuckerberg, e do X sob o controle de Elon Musk, chegou a vez de Sam Altman: a OpenAI está desenvolvendo sua própria rede social, algo similar ao X (antigo Twitter). A informação é do The Verge e foi publicada nesta terça-feira, 15.

O projeto está em estágios iniciais, mas fontes familiarizadas com o desenvolvimento de redes e ouvidas pelo jornal indicam que um protótipo interno já existe. Deve combinar imagens geradas pela inteligência artificial com um feed semelhante ao do antigo Twitter. A principal dúvida é se a empresa lançará a rede social como um aplicativo independente ou se ela será incorporada ao ChatGPT.

Contatada pela Reuters, a empresa preferiu não comentar o andamento do projeto. De acordo com o The Verge, Sam Altman tem buscado feedback externo sobre a iniciativa.

Altas expectativas

A movimentação da OpenAI ocorre em um contexto de crescente interesse no desenvolvimento de plataformas sociais baseadas em inteligência artificial.

A integração de ferramentas como o ChatGPT com redes sociais poderia abrir novos caminhos para a personalização de conteúdos, além de criar novas dinâmicas de interação para os usuários. Mas ainda é cedo para prever como o projeto evoluirá ou quando poderá ser lançado publicamente.