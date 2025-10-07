O CEO que evita reuniões de manhã, faz jejum por 15h e lidera império de R$ 2,7 trilhões

Aos 40 anos de idade, Sam Altman, CEO da OpenAI, dona do ChatGPT, evita reuniões pela manhã e faz jejum intermitente de 15 horas para se preparar para liderar um império de US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,7 trilhões, na cotação atual).

Segundo ele, reuniões não são agendadas nas primeiras horas do dia porque é "quando sua energia está no auge". Para Altman, esse tempo deve ser dedicado exclusivamente ao trabalho profundo, onde tarefas difíceis e desafios estratégicos passam na frente.

Altman acorda entre 6h e 7h da manhã, logo após tomar uma grande dose de espresso para começar o dia. Por seguir jejum intermitente, raramente toma café da manhã, e aproveita o período matutino para focar em suas tarefas mais importantes.

Logo depois de acordar, ele também utiliza uma luz LED de espectro completo por 10 a 15 minutos, uma prática que considera um "ganho ridículo" para aumentar sua produtividade e melhorar o foco. Para Altman, esse simples hábito ajuda a manter o nível de energia e a clareza mental durante as primeiras horas.

Como ele organiza seu trabalho?

Até às 9h, para realizar o que ele chama de "trabalho profundo, ele não agenda nenhuma reunião e foca exclusivamente em suas tarefas mais difíceis e desafiadoras. Ele aplica a filosofia de "comer o sapo", ou seja, resolver as tarefas mais complicadas primeiro, aproveitando seu maior nível de energia.

O conceito de trabalho profundo é crucial para Altman.

Ele dedica blocos de 90 minutos para se concentrar intensamente nas tarefas, seguidos de curtos intervalos para recarregar as energias. Durante esse tempo, ele busca resultados, evitando distrações e garantindo que sua atenção esteja completamente voltada para os projetos mais relevantes.

Depois, reuniões

Após as primeiras horas dedicadas ao trabalho intenso, o restante do dia é voltado para reuniões e colaboração.

Altman adota uma abordagem incomum para o formato de reuniões, preferindo sessões rápidas de 15-20 minutos ou imersões profundas de 2 horas. Ele acredita que a reunião padrão de uma hora é um desperdício e tende a ser ineficaz.

Em seu estilo, ele separa as reuniões mais curtas para discussões rápidas e diretas, enquanto as mais longas são reservadas para mergulhos profundos em temas complexos.

Uma segunda dose de espresso

Para garantir que sua energia continue alta ao longo do dia, Altman toma uma segunda dose de espresso após o almoço. Isso ajuda a manter o foco e a produtividade durante a transição para as atividades da tarde, que incluem mais reuniões e interações colaborativas.

Embora Altman mantenha uma política de portas abertas, ele é altamente seletivo quanto a como e quando usa seu tempo. Ele evita sobrecarga de compromissos, mantendo uma agenda que permite exposição a novas pessoas e ideias, mas sem perder o controle sobre seu tempo e foco.

Tempo de exercício

Ao final de sua jornada de trabalho, Altman dedica um tempo significativo para exercícios moderados, incluindo musculação três vezes por semana ou longas caminhadas. Esses hábitos não apenas ajudam na saúde física, mas também funcionam como uma maneira de desconectar do trabalho e dar espaço para o pensamento criativo.

A hora do jantar é um momento crucial para Altman. Ele vê o jantar como uma ocasião social, onde pode se reunir com amigos ou colegas para um evento informal, mantendo um equilíbrio entre o trabalho e o social.

Hora de ler — e desligar

Altman acredita que o aprendizado contínuo é essencial. Em suas horas vagas à noite, ele dedica tempo a ler materiais não relacionados ao trabalho, assistir a documentários e aprender novas habilidades. Ele vê essa prática como uma maneira de expandir seu horizonte intelectual e continuar crescendo fora do ambiente profissional.

Para Altman, o sono tem uma importância fundamental para garantir que ele esteja preparado para o próximo dia. Ele se esforça para ir para a cama por volta das 22h.