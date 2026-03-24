Inteligência Artificial

OpenAI contrata ex-Meta para comandar área de anúncios do ChatGPT

Empresa acelera aposta em publicidade após admitir que precisa buscar novas fontes de receita além das assinaturas

Dave Dugan, vice-presidente de publicidade na OpenAI: executivo deixa Meta para chefiar anúncios em rival

Dave Dugan, vice-presidente de publicidade na OpenAI: executivo deixa Meta para chefiar anúncios em rival

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 24 de março de 2026 às 11h11.

A OpenAI contratou Dave Dugan, ex-executivo de publicidade da Meta, para liderar sua área global de anúncios. Ele deixa o cargo de vice-presidente de clientes e agências da dona de Facebook, Instagram e WhatsApp para assumir na empresa responsável pelo ChatGPT.

Dugan vai responder a Brad Lightcap, diretor de operações da OpenAI. A chegada do executivo reforça uma mudança importante na estratégia da empresa, que passou a tratar a publicidade como uma nova frente de faturamento.

A guinada ocorre poucos meses depois de a OpenAI revelar planos para inserir anúncios na plataforma e buscar com isso uma receita de “bilhões” de dólares. A decisão contrasta com a posição defendida por Sam Altman, CEO da empresa, que em 2023 disse que anúncios em produtos de IA seriam um “último recurso”.

Em janeiro, a companhia informou que os anúncios apareceriam no plano gratuito e na assinatura mais barata, logo depois das respostas dadas pelo chatbot. Na semana passada, os primeiros testes começaram nos Estados Unidos, por enquanto para usuários adultos autenticados nos planos Free e Go.

A justificativa pública da OpenAI é que a publicidade precisa ser implementada sem comprometer a utilidade do produto. Segundo a empresa, o objetivo é manter respostas guiadas pelo que é útil ao usuário, e não pelo interesse comercial dos anunciantes.

Por trás dessa mudança está a pressão por ampliar a receita. Hoje, cerca de 70% do faturamento da OpenAI vem das assinaturas do ChatGPT, com planos que no Brasil variam de R$ 39,90 a R$ 1.200 na versão Pro. Ainda assim, só 6% da base total de usuários paga por algum plano.

Isso significa que a monetização da empresa ainda depende de uma parcela pequena do público. Na prática, a OpenAI tem audiência massiva, mas transforma em receita direta apenas uma fração desses usuários, o que ajuda a explicar a busca por fontes de dinheiro mais imediatas.

A pressão financeira fica maior porque a empresa atravessa uma fase de gastos agressivos. Até 2029, a OpenAI projeta investir cerca de US$ 115 bilhões em capacidade computacional e novas tecnologias. Em estimativas de mercado mais amplas, esse valor pode passar de US$ 1 trilhão no longo prazo, somando infraestrutura, parcerias e custos operacionais.

Esse cenário ajuda a entender por que Altman vem buscando novos investidores e parceiros estratégicos, incluindo fundos soberanos da Arábia Saudita. O movimento pode elevar o valor de mercado da OpenAI para algo perto de US$ 750 bilhões.

Publicidade deixa de ser tabu na OpenAI

A contratação de um executivo vindo da Meta, empresa que construiu seu negócio em torno de anúncios digitais, sinaliza que a OpenAI quer profissionalizar essa operação desde o começo. Não se trata mais apenas de testar formatos publicitários, mas de montar uma estrutura para vender mídia em escala global.

O movimento também aproxima a startup de IA do modelo adotado por grandes plataformas de tecnologia, que oferecem serviços gratuitos ou mais baratos em troca de receita publicitária. No caso da OpenAI, a diferença é que a empresa precisará convencer usuários de que anúncios não vão distorcer respostas em um produto usado para trabalho, estudo e tarefas pessoais.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaInteligência artificialOpenAIPublicidade

Mais de Inteligência Artificial

Desafio da OpenAI quer encontrar 'gênios' ocultos da IA — e você pode ser um deles; veja prêmio

ChatGPT recebe 1 milhão de perguntas semanais sobre notícias locais, diz OpenAI

O que muda quando CEOs de IA usam a tecnologia até fora do trabalho

Treinadores de IA: Pokémon Go vai usar dados de jogadores para ensinar robôs de entrega

Mais na Exame

Carreira

‘Você trabalha de casa, mas não cresce de casa’, diz CEO sobre home office

Economia

Arrecadação de fevereiro chega a R$ 222,1 bi, melhor resultado do mês desde 2000

Tecnologia

Revolut, fintech que no Brasil concorre com Wise e Nomad, tem lucro recorde de US$ 2,28 bi

EXAME Agro

Com R$ 1,45 bilhão, Frimesa avança em SP para disputar mercado de proteínas