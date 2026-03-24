Prêmio vai pagar US$ 20 mil para 'IA influenciadora' de maior destaque

Vídeos com rostos gerados por inteligência artificial estão se tornando lentamente mais populares em plataformas de vídeos curtos e uma parte crescente da indústria de influenciadores, que enxerga no setor uma oportunidade diferenciada para perfis com público-alvo bem definido. Surgiu, então, a premiação AI Personality of the Year, iniciativa que premia os melhores criadores de influenciadores por IA pensada de forma coletiva pelas empresas OpenArt, Fanvue e ElevenLabs

A disputa começou na segunda-feira, dia 23, e vai durar um mês. O prêmio total será de US$ 20 mil, e os finalistas participarão de um evento em maio, quando os vencedores de cada categoria serão anunciados. Os organizadores dizem que a ideia é transformar a premiação em uma espécie de “Oscar” desse nicho.

Para participar, os concorrentes precisam criar seus personagens com as ferramentas da OpenArt e publicar o resultado no site oficial do prêmio. Não basta montar apenas a imagem do avatar: os criadores também devem desenvolver uma história para o personagem, já que a proposta, segundo a organização, é valorizar o trabalho criativo por trás dos influenciadores de IA.

Os jurados foram orientados a avaliar os participantes com base em critérios como qualidade, influência social, apelo comercial e inspiração do avatar. Na prática, isso aproxima a análise dos parâmetros já usados para influenciadores humanos e deixa em segundo plano a parte mais técnica da criação por inteligência artificial.

Entre os jurados estão o comediante Gil Rief e o rapper Christopher Townsend. A escolha reforça a tentativa de tratar essas criações menos como demonstrações de tecnologia e mais como produtos de entretenimento e marca.

Mercado tenta vender ideia de autenticidade

Um dos principais desafios dessa nova indústria é convencer o público de que personagens gerados por IA podem parecer autênticos. A organização do prêmio afirma que a “narrativa autêntica” será um dos pontos centrais da disputa, embora os criadores possam permanecer anônimos. Ou seja: a obra pode ganhar destaque sem que seu autor precise aparecer.

Esse ponto ajuda a entender a aposta das empresas envolvidas. Influenciadores virtuais oferecem a promessa de produção contínua, maior controle de imagem e possibilidade de segmentar públicos com precisão. Ao mesmo tempo, enfrentam a crítica de parecer apenas uma réplica automatizada de rotinas, estilos e comportamentos que já fazem sucesso entre criadores humanos.

Para dar visibilidade ao projeto, a premiação escolheu como embaixadoras algumas personalidades virtuais que já circulam nas redes, como a influenciadora de lifestyle Leya Love e a criadora fitness Aitana Lopez. A competição terá etapas semanais até 19 de abril.

Em resumo: o prêmio mostra que empresas do setor querem profissionalizar o mercado de influenciadores feitos por IA e transformar esses personagens em uma nova frente de negócios. Resta saber se o público vai enxergar originalidade nesse formato ou apenas mais uma versão artificial da lógica já dominante das redes sociais.