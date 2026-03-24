Prêmio vai pagar US$ 20 mil para 'IA influenciadora' de maior destaque

AI Personality of the Year: premiação elege os melhores criadores de famosos de IA
Colaboradora
Publicado em 24 de março de 2026 às 11h19.
Vídeos com rostos gerados por inteligência artificial estão se tornando lentamente mais populares em plataformas de vídeos curtos e uma parte crescente da indústria de influenciadores, que enxerga no setor uma oportunidade diferenciada para perfis com público-alvo bem definido. Surgiu, então, a premiação AI Personality of the Year, iniciativa que premia os melhores criadores de influenciadores por IA pensada de forma coletiva pelas empresas OpenArt, Fanvue e ElevenLabs
A disputa começou na segunda-feira, dia 23, e vai durar um mês. O prêmio total será de US$ 20 mil, e os finalistas participarão de um evento em maio, quando os vencedores de cada categoria serão anunciados. Os organizadores dizem que a ideia é transformar a premiação em uma espécie de “Oscar” desse nicho.
Para participar, os concorrentes precisam criar seus personagens com as ferramentas da OpenArt e publicar o resultado no site oficial do prêmio. Não basta montar apenas a imagem do avatar: os criadores também devem desenvolver uma história para o personagem, já que a proposta, segundo a organização, é valorizar o trabalho criativo por trás dos influenciadores de IA.
Os jurados foram orientados a avaliar os participantes com base em critérios como qualidade, influência social, apelo comercial e inspiração do avatar. Na prática, isso aproxima a análise dos parâmetros já usados para influenciadores humanos e deixa em segundo plano a parte mais técnica da criação por inteligência artificial.
Entre os jurados estão o comediante Gil Rief e o rapper Christopher Townsend. A escolha reforça a tentativa de tratar essas criações menos como demonstrações de tecnologia e mais como produtos de entretenimento e marca.
Um dos principais desafios dessa nova indústria é convencer o público de que personagens gerados por IA podem parecer autênticos. A organização do prêmio afirma que a “narrativa autêntica” será um dos pontos centrais da disputa, embora os criadores possam permanecer anônimos. Ou seja: a obra pode ganhar destaque sem que seu autor precise aparecer.
Esse ponto ajuda a entender a aposta das empresas envolvidas. Influenciadores virtuais oferecem a promessa de produção contínua, maior controle de imagem e possibilidade de segmentar públicos com precisão. Ao mesmo tempo, enfrentam a crítica de parecer apenas uma réplica automatizada de rotinas, estilos e comportamentos que já fazem sucesso entre criadores humanos.
Para dar visibilidade ao projeto, a premiação escolheu como embaixadoras algumas personalidades virtuais que já circulam nas redes, como a influenciadora de lifestyle Leya Love e a criadora fitness Aitana Lopez. A competição terá etapas semanais até 19 de abril.
Em resumo: o prêmio mostra que empresas do setor querem profissionalizar o mercado de influenciadores feitos por IA e transformar esses personagens em uma nova frente de negócios. Resta saber se o público vai enxergar originalidade nesse formato ou apenas mais uma versão artificial da lógica já dominante das redes sociais.