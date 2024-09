Versão paga do ChatGPT tem mais de um milhão de usuários, diz OpenAI

Um ano após o lançamento da primeira versão empresarial de seu chatbot com inteligência artificial generativa, a OpenAI disse que atingiu mais de um milhão de usuários pagos do ChatGPT.

A empresa atingiu a marca de um milhão cinco meses após contabilizar 600.000 usuários pagos para seus produtos ChatGPT Enterprise e ChatGPT Team, falou a companhia em comunicado.

Para se ter uma ideia, mais da metade dos usuários pagos está fora dos EUA, com Alemanha, Japão e Reino Unido sendo os três principais mercados.

Mais de 90% dos usuários empresariais da OpenAI relataram aumentos na produtividade, de acordo com uma pesquisa com 4.700 usuários de planos pagos, segundo um porta-voz da OpenAI falou com o Quartz. No mesmo levantamento, 88% relataram economia de tempo, e 75% “viram uma melhoria na criatividade e inovação”.

Em meio ao hype da IA, empresas de tecnologia estão gastando milhões de dólares em chips para treinar e executar grandes modelos de linguagem.

A OpenAI considera cobrar assinaturas ainda mais caras para seus novos modelos de linguagem, já que a execução e o treinamento do sistema também encareceram. A empresa discutiu preços de até US$ 2.000 por mês, segundo o The Information.

A OpenAI supostamente tem um modelo com o codinome Strawberry que pode raciocinar melhor do que seus modelos existentes e ser usado para alimentar o ChatGPT, de acordo com o Information. A companhia também está se preparando para seu próximo modelo de linguagem, que leva o nome de Orion.

As versões do ChatGPT

Em agosto passado, a OpenAI lançou o ChatGPT Enterprise, que oferece aos usuários recursos extras, incluindo "segurança e privacidade de nível empresarial" e "acesso GPT-4 ilimitado de alta velocidade". Cinco meses depois, a empresa lançou o ChatGPT Team para empresas menores. A OpenAI também lançou em maio uma versão do chatbot para estudantes em universidades chamada ChatGPT Edu.