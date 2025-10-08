Como OpenAI está usando IA para turbinar operações internas

Conheça as soluções internas que automatizam demos, conectam equipes e melhoram atendimento ao cliente (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14h52.
OpenAI apresentou suas ferramentas internas de software em IA durante a conferência DevDay, incluindo GTM Assistant, OpenHouse e Support Agent. A apresentação levantou questionamentos sobre se a startup poderá competir com empresas de SaaS no futuro.
Scotty Huhn, responsável por construir ferramentas que auxiliam as equipes de Vendas, Sucesso do Cliente e Operações, explicou como cada solução funciona.
A primeira ferramenta apresentada, GTM Assistant, ajuda a equipe de vendas a planejar reuniões com clientes, demonstrações de produtos e acompanhamentos.
O sistema aprendeu com funcionários experientes, como Sophie, que realizou cerca de 100 demonstrações, permitindo que o conhecimento fosse compartilhado com a equipe de mais de 400 pessoas.
Huhn destacou que lacunas no sistema podem ser apontadas pelos colaboradores e incorporadas continuamente.
A ferramenta OpenHouse integra softwares já existentes, como Slack e Workday, para conectar funcionários e fornecer informações sobre políticas da empresa.
Huhn citou um exemplo de viagem de vendas a Nova York, na qual OpenHouse sugeriu colegas com conhecimento relevante, ajudando-o a se preparar melhor para reuniões.
Support Agent torna o atendimento ao cliente mais eficiente ao aumentar a taxa de resolução de solicitações rapidamente. A ferramenta coleta dados de interações e alimenta processos de avaliação, melhorando continuamente a operação de suporte.
Huhn reforçou que as habilidades incorporadas às ferramentas de IA vieram do conhecimento dos próprios funcionários. Ele incentivou desenvolvedores a utilizar o AgentKit da OpenAI para criar agentes personalizados, resumindo: “Encontre sua Sophie”.
OpenAI ainda não informou se pretende comercializar essas ferramentas, mas a apresentação destacou a possibilidade de ampliar a aplicação interna da inteligência artificial para melhorar processos e eficiência operacional.
