Como OpenAI está usando IA para turbinar operações internas

Ferramentas inéditas ajudam equipes de vendas, RH e suporte a trabalhar de forma mais inteligente, e mostram o futuro do SaaS

Conheça as soluções internas que automatizam demos, conectam equipes e melhoram atendimento ao cliente (Getty Images). (Getty Images)

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14h52.

OpenAI apresentou suas ferramentas internas de software em IA durante a conferência DevDay, incluindo GTM Assistant, OpenHouse e Support Agent. A apresentação levantou questionamentos sobre se a startup poderá competir com empresas de SaaS no futuro.

Scotty Huhn, responsável por construir ferramentas que auxiliam as equipes de Vendas, Sucesso do Cliente e Operações, explicou como cada solução funciona.

GTM Assistant

A primeira ferramenta apresentada, GTM Assistant, ajuda a equipe de vendas a planejar reuniões com clientes, demonstrações de produtos e acompanhamentos.

O sistema aprendeu com funcionários experientes, como Sophie, que realizou cerca de 100 demonstrações, permitindo que o conhecimento fosse compartilhado com a equipe de mais de 400 pessoas.

Huhn destacou que lacunas no sistema podem ser apontadas pelos colaboradores e incorporadas continuamente.

OpenHouse

A ferramenta OpenHouse integra softwares já existentes, como Slack e Workday, para conectar funcionários e fornecer informações sobre políticas da empresa.

Huhn citou um exemplo de viagem de vendas a Nova York, na qual OpenHouse sugeriu colegas com conhecimento relevante, ajudando-o a se preparar melhor para reuniões.

Support Agent

Support Agent torna o atendimento ao cliente mais eficiente ao aumentar a taxa de resolução de solicitações rapidamente. A ferramenta coleta dados de interações e alimenta processos de avaliação, melhorando continuamente a operação de suporte.

Huhn reforçou que as habilidades incorporadas às ferramentas de IA vieram do conhecimento dos próprios funcionários. Ele incentivou desenvolvedores a utilizar o AgentKit da OpenAI para criar agentes personalizados, resumindo: “Encontre sua Sophie”.

OpenAI ainda não informou se pretende comercializar essas ferramentas, mas a apresentação destacou a possibilidade de ampliar a aplicação interna da inteligência artificial para melhorar processos e eficiência operacional.

