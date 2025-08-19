Salesforce compra Regrello por US$ 2,14 bi e acelera integração de IA no Slack e no Agentforce

A Salesforce, gigante do software corporativo, abriu a carteira para reforçar sua aposta em inteligência artificial. A companhia fechou nesta terça-feira, 19, a compra da Regrello por US$ 2,14 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões), em uma transação totalmente paga em dinheiro. A expectativa é que a integração seja concluída no terceiro trimestre fiscal de 2026, quando a tecnologia da startup deve ser incorporada ao Slack e ao Agentforce, duas das principais plataformas da empresa.

A aquisição marca a terceira investida em apenas três semanas — antes, a Salesforce já havia anunciado a compra das startups Waii e Bluebirds. Mas, no caso da Regrello, o foco é diferente: atacar os gargalos de empresas que ainda operam com sistemas de gestão antigos, planilhas e e-mails para manter suas cadeias de suprimento.

Foi nesse vácuo que nasceu a Regrello. Criada por engenheiros com passagem por Google, Meta e Palantir, a plataforma aplica IA para transformar tarefas isoladas em fluxos conectados, com automação ponta a ponta e visibilidade em tempo real. O CEO Aman Naimat define a missão da empresa como eliminar burocracias e processos lentos, substituindo métodos caros e manuais por execuções ágeis, orientadas por agentes inteligentes.

A aposta da Salesforce é que essa automação pode turbinar o Slack, transformando-o em um espaço não apenas de conversas, mas de execução prática — onde um time de logística, por exemplo, acompanha entregas, confirma pedidos e aciona fornecedores sem sair do aplicativo.

No caso do Agentforce, lançado neste ano como a grande aposta em agentes autônomos, o impacto pode ser ainda maior. Com a Regrello, a Salesforce quer criar agentes que automatizem fluxos que começam no estoque e se espalham até relatórios financeiros e o atendimento ao cliente. Isso permitiria que uma simples atualização de entrega feita por um fornecedor desencadeasse ajustes automáticos em múltiplos sistemas internos.

Aquisições em série para integrar IA

A compra da Regrello se junta a duas aquisições recentes que mostram a direção da empresa. A Waii desenvolve tecnologia capaz de traduzir pedidos em linguagem natural para SQL, permitindo que qualquer funcionário busque insights em bancos de dados complexos sem depender de analistas.

Já a Bluebirds atua em prospecção de vendas: combina dados de mercado, pontuação de leads e um agente de IA que realiza tarefas repetitivas no lugar do vendedor. A Salesforce planeja integrá-la ao Sales Cloud e ao Agentforce, dando mais tempo para que as equipes comerciais foquem no cliente.

As três compras têm a mesma lógica: aproximar pessoas e agentes dentro de um mesmo ecossistema digital, reduzindo a dependência de processos manuais e fragmentados. “Processos críticos hoje são travados por ferramentas desconectadas. Integrando Regrello, vamos dar a qualquer funcionário a chance de automatizar tarefas e gerar valor mais rápido”, disse Steve Fisher, presidente e diretor de produtos da Salesforce, ao anunciar a nova compra.