Os cinco sinais que os executivos precisam monitorar sobre inteligência artificial em 2026 (Magnific/Reprodução)
Jornalista
Publicado em 29 de julho de 2026 às 16h57.
A inteligência artificial evolui em um ritmo que desafia empresas de todos os setores. Novos modelos, regulações, aplicações e investimentos surgem continuamente, tornando difícil separar tendências duradouras de movimentos passageiros.
Nesse cenário, criar um radar de IA ajuda executivos a acompanhar mudanças relevantes e tomar decisões mais informadas.
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Ter um radar de inteligência artificial não significa acompanhar todas as notícias publicadas sobre o tema. O objetivo é identificar informações capazes de influenciar estratégias, investimentos e a forma como as empresas trabalham.
Na prática, esse radar reúne fontes confiáveis, indicadores de mercado e análises sobre tecnologia, ajudando líderes a diferenciar novidades com potencial de impacto de anúncios que dificilmente produzirão mudanças concretas.
Esse acompanhamento também reduz o risco de decisões baseadas apenas em tendências momentâneas ou na pressão para adotar novas ferramentas rapidamente.
Os grandes modelos de linguagem continuam evoluindo com melhorias em raciocínio, capacidade multimodal e autonomia para executar tarefas. Essas mudanças ampliam o número de aplicações em áreas como atendimento, desenvolvimento de software, análise de documentos e pesquisa.
Mais importante do que acompanhar cada lançamento é entender como essas capacidades podem ser incorporadas aos processos da empresa.
Governos e órgãos reguladores avançam na criação de regras para o uso da inteligência artificial. Questões como proteção de dados, transparência, direitos autorais e responsabilidade sobre decisões automatizadas passaram a fazer parte da agenda corporativa.
Empresas que acompanham essas mudanças conseguem adaptar políticas internas antes que novas exigências entrem em vigor.
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Diversos estudos recentes de consultorias como McKinsey, World Economic Forum e PwC apontam que a inteligência artificial tende a transformar atividades, mais do que eliminar profissões inteiras.
Por isso, um bom radar acompanha quais competências ganham importância e quais tarefas estão sendo automatizadas, permitindo antecipar necessidades de capacitação.
Projetos bem-sucedidos costumam revelar mais do que anúncios de novos produtos.
Observar como empresas utilizam IA para reduzir custos, acelerar processos, melhorar atendimento ou apoiar decisões ajuda executivos a identificar aplicações compatíveis com sua realidade.
Também vale acompanhar casos em que projetos fracassaram, pois eles mostram desafios relacionados à qualidade dos dados, integração de sistemas e preparação das equipes.
Outro indicador importante é o movimento dos investimentos em chips, data centers, energia e computação em nuvem.
Esses fatores mostram para onde o mercado está direcionando recursos e ajudam a antecipar quais tecnologias poderão ganhar escala nos próximos anos.
A quantidade de informações sobre inteligência artificial cresce diariamente. Por isso, acompanhar tudo não é uma estratégia eficiente.
Uma alternativa é definir poucos indicadores prioritários, criar uma rotina semanal de atualização e discutir os principais aprendizados com as equipes responsáveis por inovação, tecnologia e negócios.
Também é recomendável utilizar fontes reconhecidas, como universidades, empresas de pesquisa, consultorias internacionais e veículos especializados, reduzindo o risco de decisões baseadas em informações incompletas.
Construir um radar de inteligência artificial significa desenvolver uma rotina permanente de observação das tecnologias, das mudanças regulatórias e das transformações no mercado de trabalho.
Executivos que acompanham esses sinais conseguem identificar oportunidades, compreender riscos e avaliar com mais precisão quando uma inovação faz sentido para sua organização. Em um cenário de evolução acelerada, informação qualificada continua sendo um dos ativos mais importantes para a tomada de decisão.
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