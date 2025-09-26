Obstáculos para crescimento da IA: falta de confiança do público é o principal

Um novo estudo do Tony Blair Institute for Global Change (TBI) em parceria com a Ipsos revela que a falta de confiança do público é o maior entrave para a adoção de inteligência artificial (IA). Apesar das promessas de crescimento e eficiência destacadas por diversas pessoas, muitas pessoas permanecem céticas, o que cria barreiras à expansão da tecnologia.

O levantamento mostra que mais da metade das pessoas utilizou ferramentas de IA generativa no último ano, mas quase metade da população nunca interagiu com a tecnologia, seja no trabalho ou em casa. Entre quem nunca usou IA, 56% a veem como um risco para a sociedade. Entre os usuários semanais, o índice cai para 26%, indicando que a experiência direta aumenta a confiança.

A percepção da tecnologia também varia por idade e setor de atuação. Jovens apresentam maior otimismo, enquanto gerações mais velhas demonstram cautela. Profissionais de tecnologia se mostram preparados, mas trabalhadores de áreas como saúde e educação sentem-se menos confiantes, embora suas funções estejam entre as mais impactadas pelo avanço da IA.

O estudo destaca ainda que a aceitação da IA depende do uso que se faz dela. A população tende a aprovar aplicações que trazem benefícios claros, como agilizar diagnósticos médicos ou otimizar o trânsito. Por outro lado, há forte rejeição quando a IA é usada para monitorar desempenho no trabalho ou segmentar anúncios políticos.

Para aumentar a confiança pública e apoiar o crescimento da IA, o TBI recomenda que governos demonstrem benefícios tangíveis para o dia a dia, comprovem resultados com dados reais de uso em serviços públicos e implementem regras claras de governança. A formação adequada dos usuários no uso da tecnologia também é apontada como essencial.

Segundo o relatório, o caminho para o desenvolvimento da IA depende de construir confiança nas instituições e em quem gerencia a tecnologia, mostrando que ela pode ser usada para melhorar a vida das pessoas e não apenas gerar eficiência econômica.

