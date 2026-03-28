Inteligência Artificial

O truque que faz o ChatGPT adaptar respostas exatamente ao seu nível de conhecimento

Um comando simples permite ajustar a complexidade das respostas, tornando a inteligência artificial mais útil para iniciantes e profissionais experientes

Grandes filósofos já se debruçaram sobre a finitude do conhecimento humano (manx_in_the_world/Getty Images)

Grandes filósofos já se debruçaram sobre a finitude do conhecimento humano (manx_in_the_world/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 28 de março de 2026 às 11h00.

Nem sempre uma resposta do ChatGPT vem no nível ideal de compreensão. Em alguns casos, o conteúdo pode parecer básico demais; em outros, técnico e difícil de acompanhar.

O que muitos usuários não sabem é que é possível ajustar esse nível com um comando simples, fazendo com que a ferramenta adapte a explicação exatamente ao conhecimento de quem está perguntando.

Por padrão, o ChatGPT tenta equilibrar clareza e profundidade, mas não conhece automaticamente o repertório de quem está usando.

Sem contexto, a tendência é gerar respostas genéricas, que podem não atender nem iniciantes nem usuários mais avançados.

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É por isso que o nível da resposta depende diretamente da forma como a pergunta é feita. Quanto mais contexto o usuário fornece, maior a chance de a explicação vir ajustada ao que realmente precisa ser entendido.

O truque na prática

A forma mais eficiente de resolver isso é indicar explicitamente o nível de conhecimento no próprio comando. Frases simples já fazem diferença, como:

  • “Explique como se eu fosse iniciante no assunto”
  • “Responda considerando que tenho nível intermediário”
  • “Explique de forma técnica, como para um profissional da área”

Esse tipo de instrução orienta a IA a ajustar vocabulário, profundidade e exemplos, tornando a resposta mais útil e alinhada à necessidade real do usuário.

Como refinar ainda mais?

Além do nível, é possível especificar o formato da explicação. Por exemplo:

  • “Explique passo a passo”
  • “Use exemplos simples do dia a dia e evite termos técnicos”

Ou, no sentido oposto:

  • “Aprofunde o conteúdo e inclua conceitos avançados”

Esses ajustes ajudam a moldar não apenas o conteúdo, mas também a forma como ele é apresentado, tornando a resposta mais direta ou mais analítica, dependendo do objetivo.

Impacto na aprendizagem

Quando a resposta está no nível certo, o entendimento se torna mais rápido e eficiente.

Para quem está começando, isso evita frustração com termos complexos. Já para quem tem mais experiência, reduz explicações superficiais e acelera o acesso a informações relevantes.

Exemplo de prompt:
"Explique o que é análise de dados como se eu fosse iniciante, usando exemplos simples e linguagem direta, sem termos técnicos."

Por que isso muda o uso da ferramenta?

A possibilidade de ajustar o nível da resposta transforma o ChatGPT em uma ferramenta mais flexível, capaz de acompanhar diferentes momentos de aprendizado e necessidades profissionais.

Na prática, isso permite que a mesma pergunta gere respostas completamente diferentes, dependendo do contexto fornecido.

Esse tipo de personalização também torna o uso mais estratégico. Em vez de adaptar a resposta manualmente, o usuário passa a direcionar a inteligência artificial desde o início, economizando tempo e aumentando a precisão da informação recebida.

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