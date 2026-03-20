A IA da Disneyland: parque temático usa tecnologia para dar vida ao Olaf

A Disney apresentou uma versão robótica do personagem Olaf, do filme "Frozen", desenvolvida com o uso de inteligência artificial e engenharia avançada para interação com o público.

A atração está prevista para estrear na Disneyland Paris em 29 de março e integra os esforços da companhia em expandir experiências imersivas nos parques temáticos.

O projeto foi conduzido pela Walt Disney Imagineering Research and Development e envolveu a recriação fiel dos movimentos e expressões do personagem, com participação dos animadores originais do filme.

A proposta foi aproximar o comportamento do robô ao observado na animação, reproduzindo gestos, reações e expressões que caracterizam o Olaf.

Desenvolva conhecimento em inteligência artificial e entenda como a tecnologia já transforma produtos, experiências e mercados.

Como a inteligência artificial foi aplicada no desenvolvimento

Para construir a aparência do personagem, a equipe utilizou fibras iridescentes, material que reflete diferentes cores de acordo com a luz e o ângulo de visão. A escolha buscou simular a textura da neve e manter a identidade visual do personagem.

No campo da movimentação, o principal desafio estava na adaptação de um personagem animado, com movimentos não físicos, para um corpo robótico.

Segundo a Disney, isso exigiu o uso de aprendizado por reforço, uma técnica de inteligência artificial baseada em tentativa e erro, na qual o sistema aprende a partir de interações com o ambiente.

Esse método permite acelerar processos que, no mundo real, levariam mais tempo para serem aprendidos. A comparação feita pelos desenvolvedores é com o aprendizado de um bebê ao andar, que exige repetição e adaptação contínua. Com o uso da IA, esse processo é otimizado e executado em menor tempo.

Interação e naturalidade como foco da experiência

O Olaf robótico foi projetado para apresentar movimentos mais naturais em comparação a outros personagens mecânicos já utilizados pela Disney. O sistema permite articulação de boca, olhos, braços e até do nariz removível, além da capacidade de fala e interação com visitantes.

A empresa já havia explorado experiências semelhantes com os droides de Star Wars, que também interagem com o público. No entanto, o desenvolvimento do Olaf exigiu avanços adicionais, devido à complexidade de traduzir expressões animadas para movimentos físicos.