Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Com crescimento da IA, Soros e Appaloosa aumentam participação na Nvidia e UnitedHealth

Fundos reforçam investimentos em tecnologia e saúde durante segundo trimestre deste ano

Soros e Appaloosa reforçam posições na Nvidia e UnitedHealth (Reprodução/Getty Images)

Soros e Appaloosa reforçam posições na Nvidia e UnitedHealth (Reprodução/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 05h28.

O Soros Fund Management e a Appaloosa Management aumentaram suas posições na Nvidia Corp. no segundo trimestre de 2025, segundo divulgações feitas na última quinta-feira

Além da Nvidia, os fundos também adquiriram mais ações da UnitedHealth Group, uma das maiores empresas de seguro saúde dos Estados Unidos e que agora recebeu investimentos de Warren Buffett.

A fabricante de chips se destaca como um dos principais ativos estratégicos dos fundos em meio ao crescimento dos investimentos em inteligência artificial (IA).

Compras e recuperação de ações

As ações da UnitedHealth subiram 20% na semana, mas ainda apresenta queda acumulada de 46% no ano.

O movimento dos fundos reflete uma estratégia de reforçar posições em empresas consideradas centrais para tendências de longo prazo, mesmo após períodos de baixa nos preços.

A Nvidia, beneficiada pelo aumento da demanda por tecnologias de IA, e a UnitedHealth, apoiada na recuperação do setor de saúde e também pelo movimento de Buffett, foram os principais focos dos investimentos.

Acompanhe tudo sobre:george-sorosAçõesNvidiaUnitedHealth

Mais de Invest

Custos ocultos nos investimentos: quais são e como impactam sua rentabilidade

Dólar fecha em baixa em linha com tendência global

Ibovespa fecha próximo a estabilidade no último pregão da semana

Roxinho no topo: Nubank supera Banco do Brasil em lucro no 2º tri

Mais na Exame

Carreira

Na mira das big techs, esse é o profissional mais cobiçado do mercado; salários chegam a R$ 35 mil

Negócios

O conselho número 1 de educadora de Harvard que tem 5 fontes de renda e ganha mais de US$ 1 milhão

Um conteúdo Esfera Brasil

Pacote contra tarifaço é bem recebido, mas setores pedem ampliação; novas áreas podem ser incluídas

EXAME Agro

CNA contesta investigação dos EUA e defende práticas do agronegócio brasileiro