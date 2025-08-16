Com crescimento da IA, Soros e Appaloosa aumentam participação na Nvidia e UnitedHealth

Soros e Appaloosa reforçam posições na Nvidia e UnitedHealth (Reprodução/Getty Images)
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 05h28.
O Soros Fund Management e a Appaloosa Management aumentaram suas posições na Nvidia Corp. no segundo trimestre de 2025, segundo divulgações feitas na última quinta-feira
Além da Nvidia, os fundos também adquiriram mais ações da UnitedHealth Group, uma das maiores empresas de seguro saúde dos Estados Unidos e que agora recebeu investimentos de Warren Buffett.
A fabricante de chips se destaca como um dos principais ativos estratégicos dos fundos em meio ao crescimento dos investimentos em inteligência artificial (IA).
As ações da UnitedHealth subiram 20% na semana, mas ainda apresenta queda acumulada de 46% no ano.
O movimento dos fundos reflete uma estratégia de reforçar posições em empresas consideradas centrais para tendências de longo prazo, mesmo após períodos de baixa nos preços.
A Nvidia, beneficiada pelo aumento da demanda por tecnologias de IA, e a UnitedHealth, apoiada na recuperação do setor de saúde e também pelo movimento de Buffett, foram os principais focos dos investimentos.