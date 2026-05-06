Inteligência Artificial

O que é “deep research”, recurso de IA que promete substituir horas de busca online

Ferramenta automatiza etapas de pesquisa, organiza informações e entrega respostas estruturadas, reduzindo o tempo gasto em múltiplas consultas na internet

O “deep research” organiza informações e reduz o tempo de busca na internet (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images/Getty Images)

O “deep research” organiza informações e reduz o tempo de busca na internet (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 6 de maio de 2026 às 05h13.

A busca por informações na internet costuma envolver várias etapas: abrir diferentes abas, comparar fontes, selecionar dados relevantes e organizar tudo em um único raciocínio.

Com o avanço da inteligência artificial, um novo conceito ganha espaço nesse processo: o chamado “deep research”, recurso que automatiza parte desse trabalho e promete reduzir o tempo de pesquisa.

O que é “deep research”

O termo se refere a ferramentas de IA capazes de realizar pesquisas mais profundas e estruturadas a partir de um único comando.

Em vez de responder apenas com base em conhecimento geral, a IA organiza informações, cruza dados e apresenta um panorama mais completo sobre o tema solicitado.

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Na prática, a proposta é substituir o processo manual de busca, em que o usuário precisa navegar por diferentes sites, por uma resposta já consolidada, com pontos principais organizados de forma lógica.

Como funciona

Ao receber uma pergunta mais complexa, a IA interpreta o objetivo da pesquisa e divide o problema em etapas.

Em seguida, reúne informações relevantes, identifica padrões e constrói uma resposta estruturada, muitas vezes com explicações detalhadas, comparações e síntese de conteúdo.

Esse tipo de abordagem permite lidar melhor com temas amplos, como tendências de mercado, análises setoriais ou explicações mais aprofundadas, que normalmente exigiriam múltiplas fontes.

Como usar

Embora o conceito pareça técnico, o uso é simples e depende principalmente da forma como a pergunta é feita.

Para obter respostas mais profundas, o usuário precisa estruturar melhor o comando, deixando claro o objetivo da pesquisa.

Em vez de perguntas genéricas, recomendação é direcionar o pedido. Por exemplo:
“Explique como a inteligência artificial está impactando o mercado financeiro no Brasil, com exemplos recentes e principais tendências.”

Quanto mais específico o comando, maior a capacidade da IA entregar uma resposta mais completa.

Outro ponto importante é indicar o formato desejado. O usuário pode solicitar:

  • análise comparativa
  • resumo estruturado
  • explicação passo a passo
  • lista de pontos principais

Isso orienta a ferramenta a organizar melhor o conteúdo e evita respostas superficiais.

Na prática, o processo deixa de ser uma busca única e passa a ser uma construção progressiva de informação, mais próxima de uma análise guiada do que de uma pesquisa tradicional.

O que muda em relação à busca tradicional

Diferente de mecanismos de busca convencionais, que retornam uma lista de links, o “deep research” entrega uma resposta pronta para consumo.

Isso reduz o tempo gasto na triagem de conteúdo e facilita a compreensão, especialmente em temas mais técnicos ou densos.

A IA pode simplificar conteúdos complexos ou apresentar dados sem o contexto completo, o que reforça a importância da revisão humana, principalmente em temas sensíveis ou técnicos.

Ao reduzir etapas operacionais, a tecnologia permite que profissionais e estudantes concentrem mais tempo na tomada de decisão e no aprofundamento do conteúdo.

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