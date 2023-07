O que a IA vai fazer com seu trabalho? Para descobrir, olhe para os devs

Para entender o impacto e potencial da inteligência artificial (IA) na extinção de empregos, é indispensável analisar o setor que engendrou essa inovação: a indústria de software.

Nesse setor, a automação já trouxe mudanças significativas para vários postos de trabalho, e para quem se preocupa com o que pode acontecer com o seu fazer diário, olhar para os programadores da tecnologia é a forma mais fácil de compreender as mudanças.

Na área tech, atualmente, ocorre uma transformação conhecida pelos economistas como "mudança tecnológica com viés de habilidades". Ocorre quando a tecnologia aumenta a produtividade dos trabalhadores qualificados, enquanto assume tarefas de trabalhos mais rotineiros, tornando os empregados mais fáceis de treinar e, em palavras duras, substituíveis e dispensáveis.

Na programação, a automação ganhou força com a ascensão da IA generativa, catalisada pelo lançamento do ChatGPT da OpenAI, hoje com mais de 100 milhões de usuários.

Essa tecnologia, usada para gerar texto, imagens e até vídeos, está sendo aplicada na geração e teste automático de textos escritos em linguagem de programação.

Outro expoente é o GitHub Copilot, uma ferramenta de programação alimentada pela OpenAI, que funciona quase como um corretor ortográfico para código.

Assim, se tornou parte do dia a dia dos desenvolvedores recorrer as ferramentas para, por exemplo, códigos simples, dispensando o trabalho de profissionais juniors.

Há vagas para robôs

A Stack Overflow, repositório de códigos muito usado por programadores, recomenda que, a partir de agora, as empresas implemente a utilização da IA para aumentar a produtividade antes de considerar uma grande contratação.

Na pesquisa mais recente da Stack Overflow, realizada em maio, 70% dos cerca de 90.000 programadores consultados afirmaram que já estão usando ou planejam usar ferramentas de IA em seu trabalho. Um terço dos programadores cita o aumento da produtividade como o principal motivo para o uso dessas ferramentas e isso ocorre com mais frequência em times menores.

Em geral, as mudanças na demanda por trabalhadores impulsionadas pela tecnologia ocorrem lentamente. Fatores como sindicatos, regulamentação governamental e aceitação social podem retardar a disseminação da tecnologia.

No entanto, a situação atual dos desenvolvedores em início de carreira destaca que, mesmo que a transição tecnológica ocorra lentamente, o impacto da automação nos empregos pode ser sentido rapidamente, especialmente em um cenário de adversidade econômica.

Um cenário recente serve para entender melhor como isso se dá: os layoffs no setor de tecnologia, impulsionadas por tendências macroeconômicas, ocorreram concomitantemente à implementação da IA na programação.

Segundo dados da Revelio Labs, empresa de análise da força de trabalho nos EUA, em 2023, os engenheiros de software representaram a maior parcela de demissões em empresas de tecnologia.

Entretanto, os poucos empregos remanescentes no setor foram preenchidos por engenheiros de software experientes, em times abertos a implementação de ferramentas.

O legado do movimento, é a criação de empresas nativas em equipes feitas por humanos em conjunto com IAs.