Inteligência Artificial

O programa dos anos 1960 que enganou pessoas fazendo-as acreditar que era humano

Décadas antes do ChatGPT, um software criado no MIT já simulava conversas naturais e surpreendia usuários que acreditavam estar interagindo com uma pessoa real

Criado nos anos 1960, o ELIZA surpreendeu usuários ao simular conversas humanas décadas antes do ChatGPT (Ex Machina/Reprodução)

Criado nos anos 1960, o ELIZA surpreendeu usuários ao simular conversas humanas décadas antes do ChatGPT (Ex Machina/Reprodução)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 11 de maio de 2026 às 05h02.

Muito antes da explosão da inteligência artificial generativa e de ferramentas como o ChatGPT, um programa desenvolvido nos anos 1960 já chamava atenção por sua capacidade de conversar com humanos.

Chamado ELIZA, o sistema foi criado pelo cientista da computação Joseph Weizenbaum no laboratório do MIT e ficou conhecido por provocar uma reação inesperada: algumas pessoas realmente acreditavam que estavam falando com outro ser humano.

Como o ELIZA funcionava

Lançado em 1966, o ELIZA era um programa relativamente simples para os padrões atuais. Ele não “pensava”, não compreendia emoções e não possuía consciência.

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Seu funcionamento era baseado em identificar palavras-chave digitadas pelo usuário e reorganizar frases para criar respostas que pareciam naturais.

A versão mais famosa do sistema simulava um psicoterapeuta. Em vez de responder diretamente às perguntas, o programa devolvia comentários e questionamentos ao usuário.

Se alguém escrevesse “Estou me sentindo triste”, por exemplo, o ELIZA poderia responder: “Por que você está se sentindo triste?”.

A estratégia criava a impressão de escuta ativa e fazia a conversa parecer mais humana do que realmente era.

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O efeito surpreendeu

O impacto causado pelo programa foi tão forte que surpreendeu o próprio Weizenbaum. Algumas pessoas começaram a desenvolver envolvimento emocional com o sistema e pediam privacidade para conversar com ele, mesmo sabendo que se tratava de uma máquina.

O pesquisador relatou posteriormente que ficou desconfortável com a rapidez com que usuários atribuíam sentimentos e compreensão humana ao software.

O fenômeno ajudou a revelar algo que continuaria presente décadas depois, com assistentes virtuais modernos: a tendência humana de criar conexão emocional com sistemas que simulam conversa.

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O “efeito ELIZA”

A reação dos usuários acabou originando o chamado “efeito ELIZA”, termo utilizado para descrever situações em que pessoas atribuem inteligência, empatia ou compreensão humana a programas de computador, mesmo quando eles operam apenas por padrões automáticos.

O conceito continua atual em um cenário dominado por inteligências artificiais generativas. Hoje, ferramentas conseguem produzir textos sofisticados, manter contexto e responder de forma muito mais avançada do que o ELIZA jamais conseguiria.

Ainda assim, especialistas alertam que esses sistemas continuam funcionando por processamento de linguagem e padrões estatísticos, não por consciência ou emoções reais.

O legado para a inteligência artificial

Apesar das limitações técnicas, o ELIZA se tornou um marco histórico da computação e da inteligência artificial conversacional.

O programa demonstrou, ainda nos anos 1960, o potencial das máquinas para criar interações que pareciam humanas e antecipou discussões éticas que continuam atuais, como confiança em sistemas automatizados, dependência emocional e os limites entre comunicação humana e tecnologia.

Décadas antes da popularização da IA generativa, o ELIZA já mostrava que uma conversa convincente nem sempre significa compreensão real, uma discussão que permanece no centro do debate tecnológico até hoje.

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