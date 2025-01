O plano da OpenAI após o susto causado pelo DeepSeek

O CEO da OpenAI, Sam Altman, deu boas-vindas à startup chinesa concorrente DeepSeek em sua conta no X (antigo Twitter). Em meio a perda de espaço do aplicativo ChatGPT, da OpenAI, para o do assistente de inteligência artificial da DeepSeek nos iPhones dos Estados Unidos, Altman elogiou a rival, disse que a competição é “revigorante” e anunciou futuros lançamentos.

“DeepSeek R1 é um modelo impressionante, particularmente, sobre o que eles são capazes de entregar pelo preço. Obviamente, nós iremos entregar modelos muito melhores, e também é realmente revigorante ter um novo concorrente! Vamos lançar algumas novidades”, escreveu no post.

deepseek's r1 is an impressive model, particularly around what they're able to deliver for the price.

we will obviously deliver much better models and also it's legit invigorating to have a new competitor! we will pull up some releases.

— Sam Altman (@sama) January 28, 2025