A regra 10-80-10 que líderes estão usando para aplicar IA nas empresas

A inteligência artificial está mudando o marketing — mas não da forma que muitos imaginavam. Em vez de substituir profissionais, ela está redefinindo como líderes trabalham, tomam decisões e executam estratégias.

Alan Magee, diretor de marketing do Empire Portfolio Group — um dos maiores franqueados da rede de academias Orangetheory Fitness nos Estados Unidos — afirma que uma regra simples tem guiado a adoção de IA em sua equipe.

A lógica é que os funcionários iniciam e validam o processo, enquanto a inteligência artificial executa a maior parte do trabalho. As informações foram retiradas de Business Insider.

COMO LIDERAR UMA EMPRESA GLOBAL: aprenda os princípios de liderança de quem comandou a maior cervejaria do mundo. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Carlos Brito

A regra 10-80-10 para trabalhar com IA

A estrutura segue três etapas claras:

10% contribuição humana inicial

80% execução com inteligência artificial

10% revisão humana final

Segundo Magee, o objetivo é manter controle estratégico, ao mesmo tempo em que a tecnologia acelera tarefas operacionais. Na prática, a IA pode gerar análises, relatórios, textos ou imagens — mas a direção e a validação continuam sendo responsabilidade das pessoas.

Isso cria um equilíbrio entre eficiência tecnológica e julgamento humano.

IA para analisar dados e identificar tendências

Uma das maiores mudanças aconteceu na análise de dados. A equipe de marketing do grupo administra métricas de mais de 60 unidades de negócio.

Antes, a consolidação dessas informações exigia horas de trabalho manual em planilhas. Agora, um sistema de IA analisa os dados e responde perguntas como:

Quantos leads foram gerados no dia anterior

Quais unidades apresentam queda de performance

Quais tendências estão surgindo no comportamento dos clientes

O resultado é menos tempo gasto compilando informações e mais tempo dedicado à interpretação estratégica.

Automação de tarefas repetitivas

Outra aplicação prática está na gestão de avaliações de clientes.

A equipe gastava mais de 20 horas por mês respondendo comentários no Google. Com uma plataforma de IA especializada, as respostas agora são geradas automaticamente com base em regras definidas pela empresa.

O QUE UM CEO GLOBAL APRENDEU EM 16 ANOS NO TOPO: transforme sua visão de liderança com a masterclass gratuita de Carlos Brito. Inscreva-se

As mensagens são personalizadas para cada usuário, mantendo o tom da marca e liberando tempo da equipe para atividades de maior impacto.

Aprenda com quem liderou a maior cervejaria do mundo e construiu um legado global

O Na Prática convida você a dar o próximo passo na sua trajetória de liderança.

Na masterclass gratuita com Carlos Brito, ex-CEO da AB InBev e atual CEO do Belron Group, você vai aprender como desenvolver equipes de alta performance, tomar decisões estratégicas e construir uma liderança que permanece no tempo.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Os princípios que sustentaram a expansão global da AB InBev

Como formar e manter times engajados e eficientes

A visão de liderança que conecta resultados, ética e pessoas

Lições práticas para quem quer pensar como CEO antes do cargo chegar

As inscrições são gratuitas. CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA