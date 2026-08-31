TOTVS aposta em superapp e inteligência artificial para melhorar a gestão de pessoas

Registrar o ponto, consultar o holerite, programar férias e acessar outros serviços do trabalho são tarefas que podem exigir a passagem por diferentes aplicativos e sistemas. Essa fragmentação ajuda a explicar a chamada “fadiga de aplicativos”, expressão usada para descrever o desgaste provocado pelo excesso de plataformas na rotina profissional.

A busca por uma experiência mais integrada orientou dois lançamentos apresentados pela TOTVS durante o CONARH 2026, realizado entre 18 e 20 de agosto, no São Paulo Expo. A companhia levou ao evento o Superapp Meu RH, que reúne diferentes etapas da jornada do colaborador, e o copiloto de inteligência artificial voltado à gestão de pessoas.

As soluções partem de uma necessidade comum às áreas de Recursos Humanos: simplificar processos sem perder o controle sobre informações corporativas. A proposta é concentrar atividades operacionais em um mesmo ambiente e permitir que gestores acessem dados ou executem tarefas por meio de comandos em linguagem natural.

Uma entrada para diferentes serviços

O Superapp Meu RH é uma evolução do aplicativo de recursos humanos da TOTVS. A plataforma passa a reunir serviços que vão do registro de ponto com geolocalização à consulta de holerites e à gestão de férias.

A centralização busca reduzir o número de ferramentas que o colaborador precisa acessar e tornar mais direta a relação com o RH. Para as empresas, a integração também pode facilitar a organização dos processos e diminuir a dispersão das informações entre diferentes aplicações.

O aplicativo que deu origem ao superapp já é utilizado por mais de 3,5 mil empresas, segundo a TOTVS. A solução registra mais de 200 mil usuários ativos e ultrapassa 554 mil acessos por dia. A base ajuda a dimensionar o espaço ocupado pelos serviços digitais na rotina das organizações e o desafio de oferecer uma experiência mais simples à medida que novas funções são incorporadas.

IA que responde e executa

O segundo lançamento apresentado no CONARH foi o copiloto de gestão de pessoas que é a primeira inteligência artificial de RH capaz de entender, responder e executar tarefas de maneira autônoma por meio de conversas em linguagem natural, orquestrando múltiplos módulos e utilizando-se de um datalake unificado de dados.

Na prática, a proposta é ir além do uso da inteligência artificial apenas como canal de consulta. Um gestor poderá recorrer à ferramenta para acessar dados operacionais e realizar atividades sem precisar navegar por diferentes telas ou dominar os caminhos de cada sistema.

Ao funcionar como ponto de entrada para múltiplas aplicações, o copiloto busca dar mais autonomia às lideranças e reduzir o tempo dedicado a processos repetitivos. A conexão com os sistemas da empresa também pretende manter as ações dentro das regras de acesso, governança e segurança definidas por cada organização.

Essa combinação é importante porque a adoção de inteligência artificial no RH envolve informações sensíveis sobre funcionários, remuneração e desempenho. Segundo estudo AI For HR, do Distrito, 75% das empresas brasileiras pesquisadas já utilizavam inteligência artificial no RH há pelo menos seis meses em 2025.

Ao mesmo tempo, 61% ainda não acompanhavam métricas de impacto, ética ou compliance. A capacidade de automatizar tarefas precisa, portanto, vir acompanhada de critérios claros sobre quais dados podem ser consultados e quais ações cada usuário está autorizado a realizar.

"O mercado de RH está exigindo experiências cada vez mais fluidas, rápidas e contextualizadas. Com o Superapp Meu RH e o copiloto de gestão de pessoas, estamos entregando exatamente isso: a centralização de todas as necessidades do colaborador e do gestor em uma plataforma única e inteligente", afirma Robson Campos, diretor de produtos e negócios para RH da TOTVS.

Discussão para além dos produtos

A participação da TOTVS no CONARH também incluiu a segunda edição da Arena Mundo Pessoas, promovida em parceria com a Swile. O espaço reuniu painéis, entrevistas e apresentações sobre os desafios da gestão de pessoas, com conteúdos de 22 minutos e transmissão gratuita pela internet.

A programação contou com profissionais de RH, clientes, parceiros e executivos de empresas como Vivo, Lacoste, Hospital Israelita Albert Einstein e Bayer, além de nomes como Mariana Rios, Luciano Santos e Genesson Honorato.

“O CONARH é o maior palco de RH da América Latina e estarmos presentes com uma arena própria é a nossa forma de contribuir ativamente com o avanço das discussões sobre o futuro da gestão de pessoas no Brasil. Mais do que isso, com o liveshow, possibilitamos que esse conteúdo chegasse a todos os profissionais de RH, independentemente de onde estivessem”, afirma Robson Campos, diretor de Produtos e Negócios para RH da TOTVS.

Em sua 52ª edição, o CONARH reuniu mais de 120 palestrantes, seis espaços de conteúdo e mais de 300 estandes em uma área superior a 43 mil metros quadrados. Com o tema “Brasil global: o futuro da gestão é humano”, o congresso colocou em discussão mudanças que já afetam a rotina das empresas.

Os lançamentos apresentados pela TOTVS se inserem nesse movimento. À medida que o RH assume uma função mais próxima das decisões de negócio, a tecnologia deixa de servir apenas ao registro de informações e passa a apoiar a execução dos processos.