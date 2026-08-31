Mercado de IA acelera contratações e cria novos cargos; veja quais profissionais estão em alta

A expansão da inteligência artificial está alterando o perfil das vagas abertas pelas empresas. Além dos tradicionais profissionais de tecnologia, organizações passaram a buscar especialistas capazes de desenvolver, implementar e administrar sistemas baseados em IA.

Dados recentes do LinkedIn mostram que as vagas relacionadas à inteligência artificial nos Estados Unidos praticamente dobraram desde 2023. No levantamento de 2026, AI Engineer passou a ser o cargo de IA mais comum na plataforma, à frente de Machine Learning Engineer.

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Quais são os cargos mais procurados em IA?

A demanda não está concentrada em uma única função. O mercado reúne desde posições altamente técnicas até profissionais responsáveis por levar as ferramentas de IA para dentro das operações.

Entre os cargos que aparecem com maior frequência estão:

AI Engineer: inteligência artificial aos produtos e processos das empresas. desenvolve e integra sistemas deaos produtos e processos das empresas.

Machine Learning Engineer: trabalha com modelos capazes de identificar padrões e realizar previsões a partir de dados.

Data Scientist: analisa grandes volumes de dados e utiliza métodos estatísticos e de IA para gerar informações úteis à tomada de decisão.

Forward Deployed Engineer: atua próximo aos clientes ou às áreas de negócio para adaptar e implementar soluções de IA em situações reais.

Lideranças de IA: cargos como VP of AI, Head of AI e Director of AI coordenam estratégias, equipes e investimentos relacionados à tecnologia.

Segundo o LinkedIn, as vagas para VP of AI cresceram aproximadamente seis vezes, enquanto Forward Deployed Engineer já aparece como uma das ocupações de IA mais comuns nas vagas da plataforma.

O mercado também busca profissionais de dados

A inteligência artificial depende de dados para treinamento, análise e operação. Por isso, funções relacionadas à infraestrutura e à gestão de dados continuam relevantes.

O relatório Future of Jobs 2025, do World Economic Forum, coloca Big Data Specialists, especialistas em IA e machine learning e desenvolvedores de software entre os cargos de crescimento mais rápido até 2030.

Isso amplia o mercado para profissionais que dominam tecnologias de dados mesmo quando seu cargo não contém a palavra "IA".

Habilidades técnicas e humanas

A especialização técnica, porém, não é o único requisito. O World Economic Forum aponta que pensamento analítico, criatividade, liderança e colaboração continuarão entre as competências importantes para o mercado.

O levantamento de 2026 da PwC reforça essa tendência. A análise de mais de 1 bilhão de anúncios de emprego indica crescimento mais rápido nas ocupações que utilizam IA para ampliar a atuação de profissionais especializados, enquanto habilidades como julgamento e liderança ganham importância.

Para quem já trabalha, entender IA também pode significar aprender a incorporar ferramentas à própria função, sem necessariamente migrar para uma carreira de programação.

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Quem não é de tecnologia também pode trabalhar com IA?

Sim. A expansão da tecnologia criou funções que combinam conhecimento de uma área específica com capacidade de utilizar ferramentas de IA.

Um profissional de marketing, por exemplo, pode trabalhar com automação de campanhas e análise de dados. Em finanças, a IA pode ser utilizada para análise de informações, previsão e identificação de padrões. Em recursos humanos, pode apoiar processos de recrutamento e análise de currículos.

O diferencial, nesses casos, está menos em construir um modelo do zero e mais em entender como aplicar a tecnologia dentro de uma atividade profissional.

O que muda para quem busca uma vaga

As empresas não estão procurando apenas especialistas capazes de desenvolver modelos. A demanda também envolve profissionais que consigam conectar tecnologia, dados e objetivos de negócio.

Para quem pretende entrar nessa área, algumas competências ganham relevância:

conhecimento básico sobre IA generativa e machine learning;

capacidade de trabalhar com dados;

domínio de ferramentas digitais;

compreensão de processos de negócio;

pensamento analítico e capacidade de resolver problemas.

O LinkedIn também estima que 70% das habilidades utilizadas na maioria das ocupações poderão mudar até 2030, indicando que a atualização profissional tende a fazer parte da trajetória de diferentes carreiras.

Assim, os cargos ligados diretamente à inteligência artificial são apenas uma parte da transformação. A tecnologia também está modificando funções já existentes e criando novas combinações entre conhecimento técnico, experiência profissional e capacidade de aplicar IA.

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