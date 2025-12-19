Inteligência Artificial

O abandono da ‘inteligência artificial geral’ e a busca por novos conceitos

Grandes empresas estão abandonando o termo 'inteligência artificial geral' (AGI) em busca de novas definições, visando uma abordagem mais prática e menos carregada de temores existenciais

Originalmente cunhado por Mark Gubrud em 1997, inteligência artificial geral faz alusão a sistemas capazes de rivalizar ou superar a inteligência humana, especialmente em tarefas relacionadas ao trabalho intelectual (Andriy Onufriyenko/Getty Images)

Originalmente cunhado por Mark Gubrud em 1997, inteligência artificial geral faz alusão a sistemas capazes de rivalizar ou superar a inteligência humana, especialmente em tarefas relacionadas ao trabalho intelectual (Andriy Onufriyenko/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13h37.

Até pouco tempo atrás, desenvolver e atingir o marco da “inteligência artificial geral” (AGI) era considerado o objetivo máximo da indústria de IA. Originalmente cunhado por Mark Gubrud em 1997, embora com significado pouco nítido, o termo faz alusão a sistemas capazes de rivalizar ou superar a inteligência humana, especialmente em tarefas relacionadas ao trabalho intelectual.

No entanto, grandes empresas de tecnologia estão progressivamente abandonando o conceito de AGI e substituindo-o por novos termos para evitar a confusão, o medo público e as imprecisões associadas a ele – mesmo que o significado intrínseco permaneça, em grande parte, o mesmo.

Ao longo deste ano, CEOs de gigantes da IA começaram a diminuir o uso do termo ou a minimizar a importância do marco da AGI. Dario Amodei, CEO da Anthropic, chegou a dizer publicamente que "sempre considerou o termo como de marketing". Outros, como Sam Altman, CEO da OpenAI, e Satya Nadella, da Microsoft, adotaram posturas semelhantes, considerando o termo “não útil” e até "sem sentido" em alguns contextos.

No lugar da AGI, essas empresas têm lançado novos conceitos como: “superinteligência pessoal” (PSI), pela Meta, “superinteligência humanista” (HSI), pela Microsoft, “inteligência geral útil” (UGI), pela Amazon, ou, simplesmente, “IA poderosa” (PI), como tem feito a Anthropic.

Essas redefinições tentam desviar o foco do conceito tradicional de AGI, frequentemente associado a riscos existenciais e à ideia de uma IA ilimitada. Agora, elas buscam criar sistemas úteis e controláveis, voltados para melhorar a produtividade humana, mas sem as conotações de um poder desmedido.

Distanciar sem se distanciar

A mudança de terminologia reflete o desejo de empresas de IA de se afastarem da carga dramática e até negativa do conceito de AGI, que envolve temores sobre a dominação da IA e a ameaça existencial para a humanidade.

Nesse cenário, o termo “superinteligência artificial” (ASI) surge como uma alternativa mais focada em uma IA que ultrapassa a inteligência humana em todas as áreas, mas também apresenta suas próprias ambiguidades: o que exatamente significa a “superinteligência”? E qual benchmark – ou quais especialistas – vai atestar que a ela foi atingida?

Assim, todos esses termos parecem amorfos e incapazes de definir claramente os impactos e potenciais desencadeados pela expansão global da inteligência artificial. Certo é que, embora outras terminologias e acrônimos certamente continuarão a surgir para definir o momento atual, centenas de bilhões de dólares seguem sendo investidores em máquinas capazes de automatizar tarefas desempenhadas por humanos. Primeiro, as repetitivas e rotineiras. Depois, quem sabe?

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialOpenAIMicrosoftAmazonGoogleMeta

Mais de Inteligência Artificial

Avocado e Mango: os dois novos modelos de IA da Meta para 2026

Os três pilares essenciais para o sucesso da OpenAI, segundo Sam Altman

OpenAI mira avaliação de até US$ 830 bilhões em nova rodada de investimento

Google responde atualizações da OpenAI com lançamento do Gemini 3 Flash

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

5 tendências de IA que vão ditar a transformação empresarial em 2026

Pop

Quanto custa assinar os principais streamings no Brasil

Future of Money

BCE está 'pronto' para lançar Euro Digital, afirma Lagarde

Mercados

Investidor local deve puxar alta da bolsa brasileira em 2026, prevê Citi