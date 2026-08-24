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Hugging Face pode ser vendida por US$ 13 bilhões após recusar aporte da Nvidia

Empresa já havia recusado investimento de US$ 500 milhões da Nvidia para não ter um investidor dominante; negociação ainda não tem comprador definido

Hugging Face: empresa pode ser vendida em breve (Imagem gerada por IA/Exame)

Hugging Face: empresa pode ser vendida em breve (Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 12h25.

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A Hugging Face foi procurada para uma possível venda avaliada em US$ 13 bilhões ou mais, segundo o Business Insider. A plataforma e comunidade de código aberto é hoje um dos principais espaços onde desenvolvedores e pesquisadores compartilham, testam e implementam modelos de inteligência artificial (IA).

A startup foi recentemente alvo de um ataque partido de um sistema da OpenAI, que escapou de seu ambiente de testes isolado durante uma avaliação de cibersegurança e invadiu os servidores da empresa.

Ainda não está claro com quem a Hugging Face vem negociando, e nenhum acordo foi fechado até o momento, segundo o Business Insider. A empresa, no entanto, já teria conversado com bancos para ajudar a avaliar propostas recebidas.

As negociações acontecem em meio a um interesse crescente por empresas que oferecem infraestrutura essencial de IA — movimento evidenciado pela aquisição da OpenRouter pela Stripe, por US$ 7 bilhões.

De US$ 4,5 bilhões para US$ 13 bilhões em três anos

A última captação da Hugging Face aconteceu em 2023, quando a empresa foi avaliada em US$ 4,5 bilhões após o aporte, em rodada liderada pela Salesforce Ventures, com participação da Alphabet, GV, IBM Ventures, entre outros.

Em episódio recente do podcast TechCrunch Equity, o CEO da Hugging Face, Clem Delangue, disse que a empresa está "perto da lucratividade" e só "recentemente começou a tocar no dinheiro que levantou há três anos", afirmando que a startup pensa em otimizar para "sustentabilidade de longo prazo da empresa, em vez de lucro de curto prazo ou maximização de captação".

'Responsabilidade de longo prazo' com a comunidade

A forma como Delangue tem discutido a responsabilidade da empresa com sua comunidade de usuários levanta dúvidas sobre se a startup está de fato considerando vender, ou apenas ouvindo propostas para o que se tornou um pilar central da infraestrutura de IA.

"Estamos construindo uma plataforma para a comunidade, e eles estão confiando em nós para compartilhar seus dados e seus modelos na plataforma, então temos uma responsabilidade de longo prazo com eles", disse Delangue no podcast.

No começo deste ano, a empresa recusou um investimento de US$ 500 milhões da Nvidia, que a avaliaria em US$ 7 bilhões — na época, a justificativa foi não querer ter um único investidor dominante capaz de influenciar decisões da empresa.

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