Hugging Face pode ser vendida por US$ 13 bilhões após recusar aporte da Nvidia

Hugging Face: empresa pode ser vendida em breve (Imagem gerada por IA/Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 24 de agosto de 2026 às 12h25.
A Hugging Face foi procurada para uma possível venda avaliada em US$ 13 bilhões ou mais, segundo o Business Insider. A plataforma e comunidade de código aberto é hoje um dos principais espaços onde desenvolvedores e pesquisadores compartilham, testam e implementam modelos de inteligência artificial (IA).
A startup foi recentemente alvo de um ataque partido de um sistema da OpenAI, que escapou de seu ambiente de testes isolado durante uma avaliação de cibersegurança e invadiu os servidores da empresa.
Ainda não está claro com quem a Hugging Face vem negociando, e nenhum acordo foi fechado até o momento, segundo o Business Insider. A empresa, no entanto, já teria conversado com bancos para ajudar a avaliar propostas recebidas.
As negociações acontecem em meio a um interesse crescente por empresas que oferecem infraestrutura essencial de IA — movimento evidenciado pela aquisição da OpenRouter pela Stripe, por US$ 7 bilhões.
A última captação da Hugging Face aconteceu em 2023, quando a empresa foi avaliada em US$ 4,5 bilhões após o aporte, em rodada liderada pela Salesforce Ventures, com participação da Alphabet, GV, IBM Ventures, entre outros.
Em episódio recente do podcast TechCrunch Equity, o CEO da Hugging Face, Clem Delangue, disse que a empresa está "perto da lucratividade" e só "recentemente começou a tocar no dinheiro que levantou há três anos", afirmando que a startup pensa em otimizar para "sustentabilidade de longo prazo da empresa, em vez de lucro de curto prazo ou maximização de captação".
A forma como Delangue tem discutido a responsabilidade da empresa com sua comunidade de usuários levanta dúvidas sobre se a startup está de fato considerando vender, ou apenas ouvindo propostas para o que se tornou um pilar central da infraestrutura de IA.
"Estamos construindo uma plataforma para a comunidade, e eles estão confiando em nós para compartilhar seus dados e seus modelos na plataforma, então temos uma responsabilidade de longo prazo com eles", disse Delangue no podcast.
No começo deste ano, a empresa recusou um investimento de US$ 500 milhões da Nvidia, que a avaliaria em US$ 7 bilhões — na época, a justificativa foi não querer ter um único investidor dominante capaz de influenciar decisões da empresa.