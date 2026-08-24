BIS transforma lance viral de jogador do Coritiba em marketing no Couto Pereira

BIS viu em um lance que viralizou nas redes sociais uma oportunidade de marketing. Dias depois de o zagueiro Jacy, do Coritiba, cair em um vão do estádio Couto Pereira durante a comemoração de um gol, a marca instalou uma placa no local com os dizeres “Cuidado: aBISmo”.

A ação aconteceu no domingo, 23, durante a partida entre Coritiba e Corinthians, a primeira realizada no estádio após o episódio. O espaço utilizado pela marca é o mesmo que apareceu nas imagens da comemoração que viralizou.

“Quando vimos essa situação viralizar, o estalo foi imediato: em vez de só assistir, dava para transformar aquela situação inesperada em uma brincadeira ousada e bem-humorada”, conta Anna Musso, gerente sênior de marketing de BIS na Mondelēz Brasil.

Gol, celebração, queda e VAR

O episódio aconteceu em 8 de agosto, durante o jogo entre Coritiba e Chapecoense. Depois de marcar um gol de cabeça, Jacy correu em direção à torcida para comemorar e pulou uma placa de publicidade. O jogador, no entanto, acabou caindo no túnel de acesso ao vestiário visitante.

Jacy conseguiu retornar ao campo, mas precisou ser substituído no início do segundo tempo. O gol, posteriormente, foi anulado pelo VAR por impedimento.

A queda ganhou repercussão nas redes sociais e ainda trouxe de volta uma situação semelhante ocorrida no próprio Couto Pereira. Em 2014, o ex-jogador Joel também caiu no túnel ao comemorar um gol pelo Coritiba.

Foi a partir da repercussão do episódio que BIS decidiu ocupar o espaço publicitário em frente ao vão e transformá-lo em um “aBISmo”, em um trocadilho com o nome da marca. A iniciativa foi criada pela agência DAVID.

Diferentes estratégias

A ação no Couto Pereira faz parte de um movimento recente da marca de buscar momentos de engajamento do público para inserir BIS na conversa. Um exemplo é a parceria com UNO Stacko, anunciada há poucos dias.

A collab transforma o chocolate em peça de uma versão física do jogo. A ideia é criar uma dinâmica em que os próprios chocolates são empilhados e retirados pelos participantes.

“A gente não costuma deixar uma oportunidade passar em branco. Se tem conversa rolando, BIS tem que estar no meio”, reforça Musso.