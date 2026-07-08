Cursor decreta fim da ‘regra das duas pizzas’ de Jeff Bezos, fundador da Amazon

Por mais de duas décadas, a regra para montar uma equipe de tecnologia eficiente cabia em uma frase: se duas pizzas não alimentam o time, ele é grande demais.

Criada por Jeff Bezos nos primeiros anos da Amazon, a chamada "regra das duas pizzas" virou um dos princípios mais citados do Vale do Silício. Agora, uma das empresas símbolo da nova onda da inteligência artificial (IA) declara que ela chegou ao fim.

Quem afirmou isso foi David Pan, executivo da Cursor, a startup dona de um dos editores de código com IA mais populares entre programadores. Em publicação na rede social X (antigo Twitter), ele reconheceu o valor histórico da ideia, mas cravou que o parâmetro mudou.

"Ele estava certo sobre equipes pequenas", escreveu. "Mas, na era da IA, duas pizzas são pizzas demais."

RIP to the two pizza team. Jeff Bezos gave us an all-time great metaphor: keep the team small enough to feed with two pizzas. It shaped how engineering orgs got built for 20+ years. He was right about small teams. Still is. But in the AI era, two pizzas is too much pizza. — David Pan (@davep) July 6, 2026

De onde veio a regra das duas pizzas?

A metáfora nasceu de uma convicção de Bezos sobre o tamanho das equipes. Para o fundador da Amazon, nenhum time deveria ser tão grande a ponto de não poder ser alimentado por duas pizzas — o que, na prática, limita o grupo a algo entre cinco e dez pessoas.

A lógica é matemática. Quanto mais gente, mais canais de comunicação para administrar: um time de dez pessoas gera 45 linhas de comunicação, enquanto um de quatro gera apenas seis.

Segundo a Amazon, equipes menores reduzem a burocracia e a lentidão na tomada de decisão, o que sobra em tempo para focar no cliente e experimentar. O princípio moldou a engenharia de software por mais de 20 anos.

Por que a IA muda a conta

O argumento de Pan é que a IA reescreveu essa aritmética.

Com ferramentas capazes de escrever, revisar e corrigir código de forma autônoma, parte do trabalho que antes exigia várias pessoas passou a ser feita pela máquina — o que encolhe o número de humanos necessários em um time.

Na prática, a IA funciona como um integrante a mais da equipe ,ao absorver tarefas repetitivas, servir de memória compartilhada, e reduzir a necessidade de reuniões e de especialistas adicionais.

Com isso, um grupo pequeno pode dar conta de uma fatia maior do trabalho, da concepção à entrega, sem se fragmentar. Se a regra de Bezos apontava para times de até dez pessoas, a lógica da IA aponta para algo ainda menor.

Quantas fatias, afinal?

A provocação de Pan abriu um debate sobre qual seria a nova metáfora.

Nos comentários da publicação, usuários sugeriram alternativas. Um propôs o "time de um quarto de pizza"; outro, o "time de três fatias". A discussão, ainda que bem-humorada, aponta para uma mudança concreta na forma como as empresas de tecnologia pensam o tamanho de suas equipes.

Nem todos, porém, aderiram ao novo evangelho.

A regra original de Bezos ainda tem seguidores. Em março, o presidente-executivo do grupo de aplicativos de namoro Match, Spencer Rascoff, declarou-se fã do método. A "regra das duas pizzas" pode ter perdido força na era da IA, mas, por ora, o cardápio segue em disputa.